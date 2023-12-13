Юлія Зорій розповіла, куди спрямовує свою грошову допомогу

Ексклюзив 13 грудня 2023 14:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Юлія Зорій розповіла, куди спрямовує свою грошову допомогу
Телеведуча Юлія Зорій
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками «Хто зверху?» телеведуча Юлія Зорій розповіла про донати.

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З початком великої війни українці згуртувалися та завжди готові допомогти тим, хто цього потребує. Донати, волонтерство, організація збору коштів та навіть репост інформації про збір – кожна добра справа наближає перемогу України. Окрім наших військових постійної допомоги потребують родини з дітками, які втратили дім і навіть близьких. У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» телеведуча Юлія Зорій зазначила, що найчастіше донатить саме на допомогу постраждалим сімʼям. 

Ведуча програми «Ранок у великому місті», що виходить о 7:00 на Новому каналі, СТБ та ICTV2, розповіла, як змінився напрямок її грошової допомоги. 

Донати справді увійшли в звичку, якої дотримуєшся якщо не щодня, то щотижня точно. І це нормально, – каже Юлія Зорій. – На початку війни я постійно донатила в різні фонди. Це не було лише вдень або лише ввечері. Просто бачила збір, перевіряла й розуміла, що можу довіряти фонду чи конкретному волонтеру, і відправляла певну суму.

Юлія Зорій на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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За понад півтора року повномасштабного вторгнення благодійні внески ведучої змінилися.

Мої сьогоднішні донати мають вигляд адресної допомоги конкретним людям. От якщо я бачу збір, розумію, що потрібно допомогти сімʼї, дітям, пенсіонерам, знаю, що це перевірена та справжня історія, тоді доначу. Зараз кидаю більше грошей точково. Однак на великі й загальні збори також доначу, – пояснює Юлія.

Нагадаємо, 

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