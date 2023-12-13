Юлія Зорій розповіла, куди спрямовує свою грошову допомогу
За лаштунками «Хто зверху?» телеведуча Юлія Зорій розповіла про донати.
Ведуча програми «Ранок у великому місті», що виходить о 7:00 на Новому каналі, СТБ та ICTV2, розповіла, як змінився напрямок її грошової допомоги.
Донати справді увійшли в звичку, якої дотримуєшся якщо не щодня, то щотижня точно. І це нормально, – каже Юлія Зорій. – На початку війни я постійно донатила в різні фонди. Це не було лише вдень або лише ввечері. Просто бачила збір, перевіряла й розуміла, що можу довіряти фонду чи конкретному волонтеру, і відправляла певну суму.
Мої сьогоднішні донати мають вигляд адресної допомоги конкретним людям. От якщо я бачу збір, розумію, що потрібно допомогти сімʼї, дітям, пенсіонерам, знаю, що це перевірена та справжня історія, тоді доначу. Зараз кидаю більше грошей точково. Однак на великі й загальні збори також доначу, – пояснює Юлія.
Нагадаємо,