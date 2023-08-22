Як справлятися зі стресом і тривогою: майстер-клас від МОЗ з ведучою Юлією Зорій

Міністерство охорони здоровʼя України підготувало майстер-клас з апробованими ВООЗ стратегіями роботи зі стресом та тривогою. Ведучою проєкту стала Юлія Зорій.

У серії відео практикуюча психологиня та телеведуча «Ранку у великому місті» на ICTV 2 Юлія Зорій ділиться стратегіями, які допоможуть стати сильнішими та навчать справлятися зі стресом і тривогою у важких життєвих обставинах. Це такі стратегії як заземлення, відчеплення з гачка важких думок і почуттів, дії згідно з власними цінностями, перехід від страждання до сили, стратегії контролю і відношення та інші.

Ці стратегії прості, а головне, дієві і визнані провідними експертами ВООЗ. Сподіваюся, такі уроки самодопомоги у стресових ситуаціях зроблять нашу націю ще сильнішою. Допоможуть бути психологічно стійкими перед різними життєвими негараздами, а відтак і перед ворогом-сусідом, який намарно намагається нас зламати, – поділилась Юлія.

Це важливий крок у боротьбі за наше психічне здоров'я. Ми поєднали найкращі світові стратегії. Тут і ази психологічної самодопомоги і глибокі стратегії життєстійкості. Наша ціль – щоб кожен був психологічно стійким! – відзначив автор ідеї Вадим Бондар.

Сценарії до відеороликів розроблені на основі матеріалів, апробованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я в різних країнах, інших матеріалах ВООЗ з психологічної підтримки, а також відомих експертних книг із психології: «Сказати життю Так», «Людина в пошуках сенсу» Віктора Франкла, «Як бути стоїком», «Живи як стоїк: 52 вправи для розвитку хорошого життя» Массімо Пільюччі та інших.