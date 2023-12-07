Петро Бампер розповів про пам’ятні моменти з концертів та емоційне вигорання під час великої війни

У перерві між зйомками Improv Live Show комік Петро Бампер розповів про вигорання.

Кожен концертний тур – ніби маленьке життя для артистів. Зірки віддаються на повну силу, аби потішити фанатів виступами. І найчастіше під час концертів відбуваються зворушливі та яскраві події, які надихають їх творити далі. Не стали винятком відомі коміки Петро Бампер, якого грає Олексій Супрун, і Сус, в образ якого перевтілюється Сергій Щербаков. Блогери вже підкорили YouTube , провели не один виступ, а тепер виконують надважливу місію: частину коштів з концертів та відео віддають на допомогу військовим, їздять на передову, аби підтримати й передати необхідне, та організовують великі збори.

За лаштунками Improv Live Show, яке виходить щосереди о 20:00 на Новому каналі, Петро Бампер поділився історією, яка найбільше вразила під час виступу.

Близько півроку тому ми проводили концерт в Івано-Франківську. Тоді ж влаштували благодійний аукціон на підтримку ЗСУ й розігрували підписаний нами бейдж на наш виступ. Завдяки йому переможець може пройти на будь-який концерт Бампера і Суса в будь-якому місті безкоштовно. Ми віддали бейдж за 10 тисяч гривень, здається. А виручені кошти передали ЗСУ, – розповідає Бампер. – В аукціоні брав участь і військовий. Він торгувався, але зупинився десь на п’яти тисячах. Вже після аукціону ми з Сусом підписали ще один бейдж. Я забіг у зал і подарував його захиснику. Глядачі просто зірвалися оплесками! Аж до мурах.

Олексій Супрун та Сергій Щербаков / Пресслужба Нового каналу

Ще один яскравий момент повʼязаний з українським прапором.

Якось під час виступу ми передавали підписаний прапор нашим воїнам. Військовий вийшов до нас, ми його закутали в цей прапор, обійняли, подякували. Почали оплесками проводжати зі сцени, і всі глядачі стоячи аплодували йому та й усім військовим ще хвилин 10. Безперервно! – пригадує актор.

Комік відверто розповів, що ще не мав емоційного вигорання за час війни. Хоча він разом із Сусом їздить на передову з виступами й допомогою з 2014 року.

Ще дуже рано, щоб «вигоріти», – усміхається Бампер. – Зараз неможливо розслабитись і перестати працювати на перемогу. Якщо зупинишся, тоді вже настане кінець. От хтось каже: «Я вже й так багато зробив для перемоги». А тоді мій друг Сус відповідає: «Неможливо зробити багато для перемоги, якщо ти досі не переміг». Тож потрібно йти до кінця.

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