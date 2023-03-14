Новий дует понад 10 днів в трендах youtube: Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV з кліпом «З тобою спокійно»

Поп-співаки Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV презентували українцям спільну пісню «З тобою спокійно», основне послання якої – спасіння від війни потрібно шукати в коханні.

Поп-співаки Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV презентували українцям спільну пісню «З тобою спокійно», основне послання якої – спасіння від війни потрібно шукати в коханні.

Після успішних авторських релізів, «Плакала Калина» Поліни Дашкової та «Ти щаслива будеш» Діми PROKOPOV, артисти вирішили випустити дует, який буде заряджати слухачів ніжними почуттями та мотивувати на створення нових українських сімей.

Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV / Пресслужба

Вперше, ексклюзивно, артисти виконали цю пісню на весіллі відомого військового для першого танцю молодят. Це надихнуло співаків на створення кліпу, де однією з основних ліній сюжету йде танець нареченої та нареченого. В процесі підготовки до зйомок Діма з Поліною надихнулись патріотичними роботами відомої української художниці Ірини Третьяк, яка погодилась намалювати картину для їх кліпу. Головні ролі художників у відео зіграли самі співаки - Діма та Поліна малюють картину обіймів українця з українкою, яка потім стане лотом на благодійному аукціоні в підтримку ЗСУ.

Це українці без обличь. Для того щоб кожен українець міг себе інтерпретувати в цю картину. Чоловік захищає своєю спиною жінку від війни, від обстрілів. Стріли, які зображені на картині – це обстріли, ракети. Він закриває її собою оберігаючи жінку, щоб вона була спокійна. Головний меседж, що не важливо де саме знаходиться пара, на території України, чи закордоном, але він її захищає, - коментує Ірина Третьяк, картини якої знаходяться в 23 країнах світу та яка нагороджена головнокомандувачем ЗСУ Залужним В.Ф почесним нагрудним знаком, за сприяння війську.

Поліна Дашкова та Dima PROKOPOV / Пресслужба

За словами артистів, ця пісня може здатися сумною, але насправді, якщо вслухатися в слова, то вона заряджена заспокійливим оптимізмом довіри один одному, як і повинно бути в здорових та міцних стосунках. Автор музики та слів - Нікіта Кісільов, режисер кліпу - Марина Осаула.

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