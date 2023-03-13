Костянтин Войтенко розповів про свій перший досвід у ролі режисера
13 марта 2023 12:05
Актор Костянтин Войтенко
Пресслужба Нового каналу
Актор Костянтин Войтенко став співрежисером однієї з серій «Будиночка на щастя».
Костянтин Войтенко вирішив розширити свої мистецькі навички та здобув освіту режисера. Першою публічною роботою Кості став спецвипуск українського серіалу «Будиночок на щастя», який показує Новий канал. Войтенко – співрежисер патріотичної серії «Будиночок на щастя. Разом до перемоги!»:
Я хотів зняти цю серію разом з нашим режисером та шоуранером Сергієм Атрощенком і подивитись на фідбек. Знав, що матеріал точно буде в YouTube, а це зручно тим, що можна відстежити кількість переглядів, лайків, коментарів, – розповідає Костя за лаштунками шоу «єПитання». – За два місяці у серії вже 1,2 мільйона переглядів. Тут очікування справдилися, все супер! Тож я точно не планую зупинятися. Зніматиму, щойно буде така можливість.
Актор Костянтин Войтенко / Пресслужба Нового каналу
Він знав, що в мене є режисерське бачення, що я можу щось підказати, чогось навчити. І я багато чого вчився саме у Атрощенка. Але і тоді, і зараз чітко розмежовував: якщо працюю як актор, то вимикаю режисера, – ділиться Костянтин. – У серії «Будиночок на щастя. Разом до перемоги!» все ж вийшло так, що я був і режисером, і актором. І тепер точно можу сказати, що мені це не дуже сподобалося. Відбувається великий розфокус уваги. Класно знімати, коли ти спокійно сидиш у кріслі режисера й не переймаєшся, що тобі потрібно кудись бігти, – переодягатися чи репетирувати. На мою думку, краще бути чітко або по один бік кадру, або по інший.
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