Костянтин Войтенко розповів про свій перший досвід у ролі режисера Туренко Андрій

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Актор Костянтин Войтенко Пресслужба Нового каналу

Актор Костянтин Войтенко став співрежисером однієї з серій «Будиночка на щастя».