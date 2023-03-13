Костянтин Войтенко розповів про свій перший досвід у ролі режисера

13 марта 2023 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Костянтин Войтенко розповів про свій перший досвід у ролі режисера
Актор Костянтин Войтенко
Пресслужба Нового каналу

Актор Костянтин Войтенко став співрежисером однієї з серій «Будиночка на щастя».

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Відомий український актор Костянтин Войтенко вирішив розширити свої мистецькі навички та здобув освіту режисера. Першою публічною роботою Кості став спецвипуск українського серіалу «Будиночок на щастя», який показує Новий канал. Войтенко – співрежисер патріотичної серії «Будиночок на щастя. Разом до перемоги!»:

Я хотів зняти цю серію разом з нашим режисером та шоуранером Сергієм Атрощенком і подивитись на фідбек. Знав, що матеріал точно буде в YouTube, а це зручно тим, що можна відстежити кількість переглядів, лайків, коментарів, – розповідає Костя за лаштунками шоу «єПитання». – За два місяці у серії вже 1,2 мільйона переглядів. Тут очікування справдилися, все супер! Тож я точно не планую зупинятися. Зніматиму, щойно буде така можливість.

Актор Костянтин Войтенко / Пресслужба Нового каналу

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Кілька сезонів зйомок серіалу «Будиночка на щастя», перебуваючи в кадрі, Войтенко також часто працював з режисером Сергієм Атрощенком. 

Він знав, що в мене є режисерське бачення, що я можу щось підказати, чогось навчити. І я багато чого вчився саме у Атрощенка. Але і тоді, і зараз чітко розмежовував: якщо працюю як актор, то вимикаю режисера, – ділиться Костянтин. – У серії «Будиночок на щастя. Разом до перемоги!» все ж вийшло так, що я був і режисером, і актором. І тепер точно можу сказати, що мені це не дуже сподобалося. Відбувається великий розфокус уваги. Класно знімати, коли ти спокійно сидиш у кріслі режисера й не переймаєшся, що тобі потрібно кудись бігти, – переодягатися чи репетирувати. На мою думку, краще бути чітко або по один бік кадру, або по інший.

Нагадаємо, 

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Будиночок на щастя новини особисте життя зірок Новий канал Костянтин Войтенко Будиночок на щастя 4 сезон

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