Григорій Решетнік розповів, як його діти реагують на повітряні тривоги

За лаштунками проєкту «єПитання» зірковий багатодітний батько Григорій Решетнік розповів про навчання синів.

Повномасштабна війна докорінно змінила життя українців, діти та молодь не виключення. Частина з них навчаються онлайн, частина ходить до школи, де освітній процес часто переривають сирени повітряної тривоги. За лаштунками шоу «єПитання», яке з 13 березня покаже Новий канал, телеведучий Григорій Решетнік поділився, які зараз справи з навчанням в його дітей.

Нагадаємо, що разом із дружиною Христиною вони виховують трьох синів, двоє з яких – школярі.

Хлопці ходять до школи. Ми дуже раді, що вона працює! Адже, наприклад, наш старший син Іван через коронавірусний карантин багато часу займався дистанційно. А ми за те, щоб освіта була в офлайні, – ділиться думками Григорій. – Щасливі, що наші діти ходять і до школи, і на гуртки. Середній син Діма активно займається футболом і шахами. Старший син Іван – малюванням та інформатикою. Я вважаю, що це дуже правильно, адже діти мають бути максимально зайняті, аби менше думати про війну.

Григорій Решетнік з дружиною та дітьми / Пресслужба Нового каналу

Телеведучий розповідає, що до повітряних тривог його сини ставляться вже більш-менш спокійно.

При дітях ми з дружиною намагаємося зберігати спокій і ховатися в укриття, коли чуємо сирену. Всіх закликаємо дотримуватися заходів безпеки! – каже Решетнік. – У школі в синів також є бомбосховища, де вони добре та ефективно проводять час, коли оголошують повітряну тривогу.

Зірковий багатодітний татусь запевняє, що моральний стан дітей зараз безпосередньо залежить від настрою та налаштування батьків. Тож дав пораду всім, у кого в родині є школярі.

Хоча вторгнення й триває вже з 2014 року, ми в столиці до 2022-го жили під мирним небом. На жаль, не кожен відчував війну. І мені зараз дуже сумно це констатувати. Після того, як все розпочалося, навантаження на наших дітей дуже зросло. Тож я вважаю, що ми, дорослі, маємо перебирати його на себе, аби малим було трішки легше, – говорить Григорій Решетнік. – Найголовніше – приділяти час дітям та не втрачати момент навчання. Адже вони будуть жити у процвітаючій країні, яка задаватиме темп і тренди в світі. Тож у майбутньому представники нашої молоді мають бути освіченими лідерами думок та щасливими особистостями.

Діти Григорія Решетніка / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,