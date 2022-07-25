Григорій Решетник висловив свою думку щодо мовного питання в Україні

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мовне питання стало особливо на часі.

Думкою, чому надважливо зараз говорити в медіа українською, поділився ведучий проєктів СТБ «Неймовірна правда про українців», «Як ти?» та «Холостяк» Григорій Решетник

На сторінці в Инстаграм Григорій звернувся до підписників з актуальною темою дискусії, яку підтримали в коментарях інші відомі особистості.

От поясніть мені все-таки: чому після всього, що пережили українці за ці роки та місяці, досі так багато російськомовного контенту? YouTube, телебачення, включення експертів, аналітиків, інтерв‘ю, репортажі… Для чого і для кого це? Я направду не розумію, – підняв мовну тему у соцмережі Григорій Решетник. – До кого ми хочемо достукатися, донести цю інформацію, кого хочемо переконати? Та нехай перекладачами користуються, хто не розуміє української, починають вчити її врешті. Ну невже не настав час виключно українського контенту – нашого, красивого, мелодійного, якісного та професійного.

Меседж Григорія підтримали й інші відомі українці.

«Дякую за такі важливі дописи», – відповіла акторка Наталка Денисенко.

«Є і приємні новини: споживання російськомовного контенту YouTube з території України зменшилося приблизно на 80%», – відзначила співачка Злата Огнєвіч.

Нагадаємо,