Григорій Решетник висловив свою думку щодо мовного питання в Україні
З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мовне питання стало особливо на часі.
На сторінці в Инстаграм Григорій звернувся до підписників з актуальною темою дискусії, яку підтримали в коментарях інші відомі особистості.
От поясніть мені все-таки: чому після всього, що пережили українці за ці роки та місяці, досі так багато російськомовного контенту? YouTube, телебачення, включення експертів, аналітиків, інтерв‘ю, репортажі… Для чого і для кого це? Я направду не розумію, – підняв мовну тему у соцмережі Григорій Решетник. – До кого ми хочемо достукатися, донести цю інформацію, кого хочемо переконати? Та нехай перекладачами користуються, хто не розуміє української, починають вчити її врешті. Ну невже не настав час виключно українського контенту – нашого, красивого, мелодійного, якісного та професійного.
«Дякую за такі важливі дописи», – відповіла акторка Наталка Денисенко.
«Є і приємні новини: споживання російськомовного контенту YouTube з території України зменшилося приблизно на 80%», – відзначила співачка Злата Огнєвіч.
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