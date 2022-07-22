Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, яким буде навчальний процес і чого очікувати з 1 вересня

Новий навчальний рік в українських школах та закладах вищої освіти вже на порозі. Яким він буде і чого очікувати з 1 вересня – ексклюзивно у «Сніданку з 1+1» розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За словами міністра Сергія Шкарлета, за два роки ковіду та майже півроку війни діти скучили за спілкуванням. Проте форма освітнього процесу буде визначатись лише з точки зору безпеки ситуації у громаді та регіоні.

У нас є регіони з більш напруженою військовою ситуацією, звісно там ніколи не буде починатись освітній процес офлайн, якщо там не буде достатнього рівня безпеки. Під час сигналу повітряної тривоги діти мають направлятись до бомбосховищ, до укриття. Це теж є певною умовою початку освітнього процесу. Розклад занять та їх тривалість визначає сам заклад, форма організації освітнього процесу буде визначатись у кожній громаді окремо, – прокоментував міністр.

Міністерство освіти пропонує у школах, де можливо це запровадити, подвійну форму навчання: онлайн та офлайн. За словами міністра, це рішення прийматимуть особисто батьки. Для тих, хто обере навчання онлайн, будуть організовані окремі спеціалізовані класи.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, яким буде навчальний процес і чого очікувати з 1 вересня / Пресслужба каналу 1+1

На питання ведучих, скільки наразі відсотків бомбосховищ у школах відповідають нормам ДСНС, Шкарлет у ефірі «Сніданку з 1+1» відповів:

Вчора з прем'єром доповідали по загальній ситуації, зараз це понад 23%, але з кожним днем ситуація покращується. Зараз заклади освіти проходять певний аудит з безпеки.

За словами міністра, навіть у разі наявності в школі обладнаного бомбосховища за усіма нормами безпеки, батьки учнів можуть відмовитись від очного навчання дитини та продовжити його в форматі дистанційного. Таке рішення батьки можуть приймати не колективно, а особисто. При цьому жодна дитина не буде відрахована чи відсторонена від навчання.

Не треба ніяких зборів. Для кожних батьків дитина – це найбільший скарб, який є в житті. Якщо батьки побоюються вести дитину до школи офлайн – треба просто повідомити керівництво, яке зобов'язане забезпечити доступ до освітнього процесу онлайн… Звісно, після подій у Вінниці тих, які хочуть навчання для дітей онлайн, на сьогодні більше. Наразі немає сенсу взагалі збирати петиції, це можна вирішити в кожній конкретній школі та громаді, – наголосив міністр.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, яким буде навчальний процес і чого очікувати з 1 вересня / Пресслужба каналу 1+1

Що стосується закладів вищої освіти, то там навчання починається у різні дати, оскільки вони є автономними. Проте з'явилась інформація для студентів із зони бойових дій, які вчились на платній основі і зараз втратили фінансову можливість забезпечити навчання.

Якщо дитина з тимчасово окупованих територій або з території, де ведуться активні бойові дії, Уряд ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти саме за таких дітей, які тимчасово втратили можливість сплачувати за навчання. Наразі це майже 14 тисяч студентів, і така компенсація з резервного фонду буде здійснена, – прокоментував Шкарлет.

Також міністр зазначив, що діти загиблих захисників та захисниць України в негайному порядку будуть переведені на місця державного замовлення. Також студентів, які є внутрішньо переміщеними особами, будуть переводити на бюджет у разі наявності вільних місць.

Є можливість першочергового переведення на вивільнені місця державного або регіонального замовлення здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, які із громад зон проведення бойових дій, а також дітей-учасників бойових дій, – зазначив він.