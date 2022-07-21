Чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті дружини та розповів, де відбудеться поховання

Чоловік Руслани Писанки – Ігор Ісаков – вперше після смерті дружини з'явився у соцмережах, де розповів про прощання та поховання акторки, а також назвав причину її смерті.

19 липня 2022 року у віці 56 років з життя пішла акторка і телеведуча Руслана Писанка . ЗМІ стало відомо, що причиною смерті зірки стала тяжка хвороба, але деталей ніхто не знав.

Ігор Ісаков і досі не може оговтатися від втрати дружини, важко повірити в те, що його коханої Русічки вже немає... Утім, чоловік вирішив розповісти про причину смерті Руслани Писанки, а також поділитися подробицями, де відбудеться прощання із зіркою і де її буде поховано.

Акторка Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим / instagram.com/pisankaruslana

Друзі, моє вітання. Довго не міг змусити себе відкрити фейсбук, декілька разів поривався, але така кількість співчуття... Я просто боявся, що в мене не вистачить сліз то все прочитати. Вибачте, кому не відповів. Буду потрохи. Дякую. Не знаходжу того слова, наскільки я вдячний всім нашим з моєю Русічкою друзям... Знаю, що мушу повідомити, тож: у Русі був рак, на жаль, агресивна форма й трохи запущений... Але так, як боролась вона, я б не зміг би навіть наполовину... На жаль, імунітет не витримав... Отже, на жаль. Смерть й кремація. Далі інформація про вшанування пам'яті. Перше прощання відбудеться по місцю останнього перебування, а саме: місто Кайзерлаутерн, Німеччина (Kaiserslautern, Deutschland). Час та точне місце буду знати в понеділок, тож додатково повідомлю. Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. В Київ. Як скоро, то буде залежати тільки від швидкості оформлення. Тож місце та час похорону в Києві напишу додатково. Безмежно вдячний всім. Мій стан зараз опишу синонімами: розчавлений, зломлений, знищений... Знаю, що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого вислову «Жизнь прекрасна»... Люблю вас. Дякую за те, що ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. Й точно знаю, що Бозя забере її до себе, бо я точно знаю, що вона точно того варта...

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