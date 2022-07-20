Аліна Кошарна розповіла, які настрої у жителів Мелітополя і чим вони живуть

20 июля 2022 18:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Аліна Кошарна розповіла, які настрої у жителів Мелітополя і чим вони живуть
Акторка Аліна Кошарна
Пресслужба Нового каналу

Акторка Аліна Кошарна розповіла про життя в Мелітополі.

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До вторгнення росіян на територію України акторка Аліна Кошарна мала все – улюблену роботу на радіо, рідне місто під українським прапором і безліч планів на майбутнє. Весною мала відбутися прем’єра серіалу «Молода» на Новому каналі, в якому дівчина зіграла роль екстравагантної Софі. 

Однак росія прийшла «рятувати» акторку та інших українців. Прем’єру серіалу відклали, роботу на радіо призупинили, а рідний Мелітополь опинився під окупацією. 

Життя зупинилося, – розповідає вона. – Як кажуть мої знайомі: «Ми ніколи не жили в СРСР, але відчуття, що зараз знаходимося саме там». Всюди черги, обмеження, червоні прапори. Боїшся вийти на вулицю, а іноді й удома перебувати страшно. Нещодавно вимкнули газ. Люди скуповують електроплити, але це щасливчики, адже готівка є не в усіх. Щоб зняти гроші з картки, треба відстояти величезну чергу. І не факт, що тобі їх вистачить. Продукти дуже дорогі. Зараз найкраще купувати на ринках, бо в супермаркетах, що відкрили окупанти, – завезені з Криму товари, які коштують дуже дорого. В Мелітополі майже немає активних бойових дій, але витримати моральний тиск дуже важко. Ти не маєш свободи і живеш у постійному страху. Не вистачає ліків, готівки, свободи вираження, продуктів деяким сім’ям та пенсіонерам, що лишилися без роботи чи не можуть отримати пенсію.

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Аліна спілкується з місцевими, щоб підтримати та підбадьорити. 

Настрої в людей різні, – зізнається вона. – Мої знайомі і друзі тримаються, вірять у краще. Але є й такі, що досі впевнені, що їх «звільняють». Дуже багато місцевих вже евакуювалися, евакуюються й зараз. Але з цим – величезна проблема, адже шанси 50/50. Хтось «проскакує» і виїжджає в Запоріжжя, а хтось стоїть по 3–4 дні на лінії розмежування й не може добратися. Люди їдуть на свій ризик, бо «зелені коридори» окупанти не затверджують.

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Патріотично налаштовані місцеві живуть у страху, адже ворог усюди. 

Зараз окупанти не поводяться агресивно. Лише якщо ти відкрито маєш українську позицію й заявляєш про це, до тебе можуть «постукати», – розповідає Аліна. – Люди тихо сидять і чекають. Їм страшно. Окупантів у місті дуже багато, тому почуватися в безпеці і жити вільно неможливо.

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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