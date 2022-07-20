«Орел і Решка» проведе благодійні аукціони на допомогу ЗСУ, переселенцям та постраждалим від війни

20 июля 2022 13:29 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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«Орел і Решка» проведе благодійні аукціони на допомогу ЗСУ, переселенцям та постраждалим від війни
Ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» Мішель Андраде
Пресслужба Нового каналу

Тревел-проєкт «Орел і Решка», що виходив на Новому каналі, запускає серію благодійних аукціонів на підтримку України.

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Щотижня в Instagram-акаунті «Орла і Решки» будуть проводитися благодійні аукціони. Лотами стануть унікальні та єдині в своєму роді сувеніри й цікаві штукенції: реквізит зі зйомок, подарунки від аборигенів і навіть справжні символи тревел-шоу. 100% коштів з цих аукціонів будуть перераховуватися щотижня на допомогу різним секторам – від вимушених переселенців до армії.

«Орел і Решка» проведе благодійні аукціони на допомогу ЗСУ, переселенцям та постраждалим від війни / Пресслужба Нового каналу

Лоти, які були частиною «Орла і Решки», оновлюватимуться щотижня. Стартова ціна – 500 грн. Мінімальна сума для підняття ставки – 100 грн. Кожен аукціон триватиме три дні.

Лот №1 – футболки-комунікатори від ведучих сезону «Земляни» Кирила Макашова та Michelle Andrade. Ці футболки були спеціально створені для зйомок на дивовижному острові Сокотра, де ніхто не володіє англійською. У комплекті бонусом – сушений сік драконячого дерева! Ставки приймаються до 20.00 20 липня.

Пресслужба Нового каналу

Цього разу кошти будуть перераховані добровольчій організації парамедиків «Госпітальєри», які щодня допомагають нашим захисникам на передовій.

Пам'ятайте, переможець не лише отримає крутезний артефакт зі світу свого улюбленого шоу, а й допоможе нашій країні! – закликали в тревел-шоу, що виходило на Новому каналі.

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