Вадим Карп’як розповів, як жартома свариться з дружиною і чому це лякає його дітей

Ведучий телеканалу ICTV Вадим Карп'як у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініній розповів, чому вважає свій другий шлюб ідеальним.

Гостем нового випуску ютуб-проєкту «Екзамен. Нова реальність» стала людина, яку я в повній мірі для себе відкрила після війни, – ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV та марафону «Єдині новини» Вадим Карп'як, – почала свою розмову Маша Єфросініна.

Ведучий ICTV розкрив багато особистих моментів, зокрема зізнався, як часто виникають сварки з дружиною і чому це лякає його дітей.

Я вважаю свій другий шлюб взагалі ідеальним. І навіть не боюся цього слова. Ми ще жодного разу з коханою навіть серйозно не сварилися. Так, щось побурчали одне на одного – і все. Тому для наших дітей є травматичним досвідом, коли ми інколи жартома підсварюємося. Вони не знають навіть, як реагувати. Діти завмирають і, буває, навіть лякаються. Вони просто не знають, що таке сімейна сварка, – розповідає Вадим Карп'як.

Вадим Карп’як з дружиною / Пресслужба каналу ICTV

У відвертому інтерв'ю Вадим поділився, чому від початку війни перебрався жити в офіс телекомпанії, як можна на відстані влаштовувати онлайн-побачення із дружиною і чому людям доводиться збирати гроші на потреби військових при наявності великих благодійних фондів. Крім цього, політичний експерт прокоментував нещодавні сексистські висловлювання Олексія Арестовича.

Повний випуск ютуб-проєкту «Екзамен. Нова реальність» з Вадимом Карп'яком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.