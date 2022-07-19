Вадим Карп’як розповів, як жартома свариться з дружиною і чому це лякає його дітей

Ексклюзив 19 июля 2022 13:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Вадим Карп’як розповів, як жартома свариться з дружиною і чому це лякає його дітей
Ведучий Вадим Карп’як
Пресслужба каналу ICTV

Ведучий телеканалу ICTV Вадим Карп'як у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініній розповів, чому вважає свій другий шлюб ідеальним.

Гостем нового випуску ютуб-проєкту «Екзамен. Нова реальність» стала людина, яку я в повній мірі для себе відкрила після війни, – ведучий політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV та марафону «Єдині новини» Вадим Карп'як, – почала свою розмову Маша Єфросініна.

Читайте такожРуслана Писанка померла на 57-му році життя
Ведучий ICTV розкрив багато особистих моментів, зокрема зізнався, як часто виникають сварки з дружиною і чому це лякає його дітей.

Я вважаю свій другий шлюб взагалі ідеальним. І навіть не боюся цього слова. Ми ще жодного разу з коханою навіть серйозно не сварилися. Так, щось побурчали одне на одного – і все. Тому для наших дітей є травматичним досвідом, коли ми інколи жартома підсварюємося. Вони не знають навіть, як реагувати. Діти завмирають і, буває, навіть лякаються. Вони просто не знають, що таке сімейна сварка, – розповідає Вадим Карп'як.

Вадим Карп’як з дружиною / Пресслужба каналу ICTV

У відвертому інтерв'ю Вадим поділився, чому від початку війни перебрався жити в офіс телекомпанії, як можна на відстані влаштовувати онлайн-побачення із дружиною і чому людям доводиться збирати гроші на потреби військових при наявності великих благодійних фондів. Крім цього, політичний експерт прокоментував нещодавні сексистські висловлювання Олексія Арестовича.

Повний випуск ютуб-проєкту «Екзамен. Нова реальність» з Вадимом Карп'яком дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ICTV новини війна особисте життя зірок ексклюзив Вадим Карпʼяк

Матеріали на тему

Олена-Крістіна Лебідь зізналася, яка порада психолога допомогла їй не занепасти духом в умовах війни
Новини

Олена-Крістіна Лебідь зізналася, яка порада психолога допомогла їй не занепасти духом в умовах війни
Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Новини

Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Наталка Денисенко розповіла про свій найбільший страх та про коханого, який служить в ЗСУ
Новини

Наталка Денисенко розповіла про свій найбільший страх та про коханого, який служить в ЗСУ
Як поводитись, якщо на вулиці поруч з вами почалася перестрілка?
Корисні поради

Як поводитись, якщо на вулиці поруч з вами почалася перестрілка?
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Руслана Писанка померла на 57-му році життя

Руслана Писанка померла на 57-му році життя
«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей

«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей
Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди
Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Популярне відео

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)

Говорить Україна: Поховані в парку «Мама»: що криється за всесвітньовідомим фото? (ефір від 08.07.2022)
Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)

Як ти?: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.07.2022)
Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK