Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!
19 липня 2022 року обірвалось життя визначної акторки та телеведучої Руслани Писанки.
Авторка сценарію пригадала, яка самовідданність сил і таланту улюбленій справі була у Руслани Писанки. Зірка навіть стригла своє розкішне волосся прямо на зйомках, а в телеефірах з'являлась у перуках.
Ми знімали фільм «Демони» і тримали за інтригу, що Руслана Писанка зіграла в ньому головну роль. Ну, такі маленькі кіношні радощі. Ми уявляли, як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею. Вона казала: «Я роблю квантовий стрибок». В кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри надягала перуку. Приїжджала на перезйомки на Полтавщину після ефіру за кермом і в ніч поверталася назад. Кожного дня робила подвиг на цих непростих зйомках в експедиції. Вона вражала своєю самовідданістю і довірою. Матеріал складний, але жодного капризу і ознак зірковості, – пригадує Наталка.
Вона хотіла зніматися в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесні. Я теж боялася брати телезірку, – зізналася Наталка Ворожбит. – Був довгий пошук, сотня актрис. Я подивилась випадково її інтерв'ю і серце йокнуло. Як в коханні. Моя. Особистість, глиба, зміст, енергія. Коли вона зайшла на перші проби – то це зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. А яка вона красива! Ми зараз монтуємо фільм, і я постійно думаю – «Яка красива людина в кадрі». Про себе я її називала «моя малишка» відчуваючи її крихкість. Думала зізнатися їй в цьому десь на сцені під час нагородження за найкращу роль. Їй вже не скажу. Але найкраща роль є.
Наталка Ворожбит відмітила, що декілька сцен з Русланою Писанкою все ж таки не дозняли. Але запевнила, що кіно світ побачить, вона щось придумає.
Так, ми не дозняли кілька сцен, але ми щось придумаємо, кіно буде! Воно буде присвячене її зірці, – запевнила Ворожбит. – Коли я розповіла їй після презентації ролика «Демонів» в Канах, як всі були в захваті від неї, – вона справді плакала і не могла говорити від емоцій. Її персонаж в фільмі – Ніна – пострадянська Україна. З усіма травмами, важкою спадщиною, змарнованими надіями, але красива і непереможна. І Руся втілила це блискуче. Я хочу, щоб в пам’яті вона залишилася не тільки як телеведуча, секс-символ і таке інше, а і як зірка українського кіно. Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч! Пробач, моя малишка, за важкі зйомки. Пробач, що не все встигли. Пробач. Люблю тебе дуже. Дякую дуже.