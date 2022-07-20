Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!

20 июля 2022 15:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!
Акторка Руслана Писанка
facebook.com/ruslanapisanka

19 липня 2022 року обірвалось життя визначної акторки та телеведучої Руслани Писанки.

Читайте такожВадим Карп’як розповів, як жартома свариться з дружиною і чому це лякає його дітей
Майже ніхто не знав, але перед смертю Руслана Писанка встигла зіграти головну роль в українському кіно. Мова йде про містичну драму «Демони». Про це розповіла режисерка Наталка Ворожбит.

Авторка сценарію пригадала, яка самовідданність сил і таланту улюбленій справі була у Руслани Писанки. Зірка навіть стригла своє розкішне волосся прямо на зйомках, а в телеефірах з'являлась у перуках. 

Ми знімали фільм «Демони» і тримали за інтригу, що Руслана Писанка зіграла в ньому головну роль. Ну, такі маленькі кіношні радощі. Ми уявляли, як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею. Вона казала: «Я роблю квантовий стрибок». В кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри надягала перуку. Приїжджала на перезйомки на Полтавщину після ефіру за кермом і в ніч поверталася назад. Кожного дня робила подвиг на цих непростих зйомках в експедиції. Вона вражала своєю самовідданістю і довірою. Матеріал складний, але жодного капризу і ознак зірковості, – пригадує Наталка.

Руслана Писанка у фільмі «Демони» / facebook.com/natalia.vorozhbyt

Читайте такожІрма Вітовська розповіла про найцінніше, що взяла в евакуацію
Режисерка відмітила, що Руслана Писанка дуже хотіла зніматися в українських стрічках, але її не брали. Сама Наталка також спочатку боялася брати телезірку.

Вона хотіла зніматися в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесні. Я теж боялася брати телезірку, – зізналася Наталка Ворожбит. – Був довгий пошук, сотня актрис. Я подивилась випадково її інтерв'ю і серце йокнуло. Як в коханні. Моя. Особистість, глиба, зміст, енергія. Коли вона зайшла на перші проби – то це зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. А яка вона красива! Ми зараз монтуємо фільм, і я постійно думаю – «Яка красива людина в кадрі». Про себе я її називала «моя малишка» відчуваючи її крихкість. Думала зізнатися їй в цьому десь на сцені під час нагородження за найкращу роль. Їй вже не скажу. Але найкраща роль є.

Акторка Руслана Писанка / facebook.com/ruslanapisanka

Наталка Ворожбит відмітила, що декілька сцен з Русланою Писанкою все ж таки не дозняли. Але запевнила, що кіно світ побачить, вона щось придумає.

Так, ми не дозняли кілька сцен, але ми щось придумаємо, кіно буде! Воно буде присвячене її зірці, – запевнила Ворожбит. – Коли я розповіла їй після презентації ролика «Демонів» в Канах, як всі були в захваті від неї, – вона справді плакала і не могла говорити від емоцій. Її персонаж в фільмі – Ніна – пострадянська Україна. З усіма травмами, важкою спадщиною, змарнованими надіями, але красива і непереможна. І Руся втілила це блискуче. Я хочу, щоб в пам’яті вона залишилася не тільки як телеведуча, секс-символ і таке інше, а і як зірка українського кіно. Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч! Пробач, моя малишка, за важкі зйомки. Пробач, що не все встигли. Пробач. Люблю тебе дуже. Дякую дуже.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Руслана Писанка Наталка Ворожбит новини особисте життя зірок кіно смерть зірок Демони українські фільми

Матеріали на тему

Сергій Притула розповів про зустріч з Лесею Нікітюк: «Чотири місяці я її не бачив»
Новини

Сергій Притула розповів про зустріч з Лесею Нікітюк: «Чотири місяці я її не бачив»
«Орел і Решка» проведе благодійні аукціони на допомогу ЗСУ, переселенцям та постраждалим від війни
Новини

«Орел і Решка» проведе благодійні аукціони на допомогу ЗСУ, переселенцям та постраждалим від війни
Вадим Карп’як розповів, як жартома свариться з дружиною і чому це лякає його дітей
Новини

Вадим Карп’як розповів, як жартома свариться з дружиною і чому це лякає його дітейЕксклюзив
Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
Корисні поради

Загроза артобстрілу: в яких будівлях можна сховатися, якщо ви далеко від дому
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Руслана Писанка померла на 57-му році життя

Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди
Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?

Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?

Популярне відео

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн
Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни

Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK