Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!

19 липня 2022 року обірвалось життя визначної акторки та телеведучої Руслани Писанки.

Майже ніхто не знав, але перед смертю Руслана Писанка встигла зіграти головну роль в українському кіно. Мова йде про містичну драму «Демони». Про це розповіла режисерка Наталка Ворожбит.

Авторка сценарію пригадала, яка самовідданність сил і таланту улюбленій справі була у Руслани Писанки. Зірка навіть стригла своє розкішне волосся прямо на зйомках, а в телеефірах з'являлась у перуках.

Ми знімали фільм «Демони» і тримали за інтригу, що Руслана Писанка зіграла в ньому головну роль. Ну, такі маленькі кіношні радощі. Ми уявляли, як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею. Вона казала: «Я роблю квантовий стрибок». В кадрі стригла своє розкішне волосся, а на телеефіри надягала перуку. Приїжджала на перезйомки на Полтавщину після ефіру за кермом і в ніч поверталася назад. Кожного дня робила подвиг на цих непростих зйомках в експедиції. Вона вражала своєю самовідданістю і довірою. Матеріал складний, але жодного капризу і ознак зірковості, – пригадує Наталка.

Руслана Писанка у фільмі «Демони» / facebook.com/natalia.vorozhbyt

Режисерка відмітила, що Руслана Писанка дуже хотіла зніматися в українських стрічках, але її не брали. Сама Наталка також спочатку боялася брати телезірку.

Вона хотіла зніматися в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесні. Я теж боялася брати телезірку, – зізналася Наталка Ворожбит. – Був довгий пошук, сотня актрис. Я подивилась випадково її інтерв'ю і серце йокнуло. Як в коханні. Моя. Особистість, глиба, зміст, енергія. Коли вона зайшла на перші проби – то це зайшов всесвіт і повністю заповнив простір. А яка вона красива! Ми зараз монтуємо фільм, і я постійно думаю – «Яка красива людина в кадрі». Про себе я її називала «моя малишка» відчуваючи її крихкість. Думала зізнатися їй в цьому десь на сцені під час нагородження за найкращу роль. Їй вже не скажу. Але найкраща роль є.

Акторка Руслана Писанка / facebook.com/ruslanapisanka

Наталка Ворожбит відмітила, що декілька сцен з Русланою Писанкою все ж таки не дозняли. Але запевнила, що кіно світ побачить, вона щось придумає.

Так, ми не дозняли кілька сцен, але ми щось придумаємо, кіно буде! Воно буде присвячене її зірці, – запевнила Ворожбит. – Коли я розповіла їй після презентації ролика «Демонів» в Канах, як всі були в захваті від неї, – вона справді плакала і не могла говорити від емоцій. Її персонаж в фільмі – Ніна – пострадянська Україна. З усіма травмами, важкою спадщиною, змарнованими надіями, але красива і непереможна. І Руся втілила це блискуче. Я хочу, щоб в пам’яті вона залишилася не тільки як телеведуча, секс-символ і таке інше, а і як зірка українського кіно. Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч! Пробач, моя малишка, за важкі зйомки. Пробач, що не все встигли. Пробач. Люблю тебе дуже. Дякую дуже.