Леся Нікітюк поділилася секретом, який допомагає їй зменшувати кількість підписників з рф

21 июля 2022 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк поділилася секретом, який допомагає їй зменшувати кількість підписників з рф
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Леся Нікітюк розповіла про російську аудиторію в Instagram.

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В Instagram на Лесю Нікітюк підписані вже чотири мільйони прихильників, які щодня стежать за життям улюбленої зірки та підтримують всі її ініціативи. 

Але є серед них і недоброзичливці з росії, які хейтять ведучу Нового каналу лише за те, що вона українка. Втім, щодня таких людей стає дедалі менше.

Десь у 2011–2012, коли Instagram ще не набрав популярності в Україні, в мене було майже 80% російської аудиторії. Коли розпочалася війна на сході нашої держави, я зробила все можливе, щоб змінити аудиторію, – зізналася Нікітюк в інтерв’ю Маші Єфросініній. – 100% моїх постів стали виходити українською мовою – це призвело до жахливого хейту й коментів у стилі «мы не понимаем», «все надо переводить». Я просто робила далі свою роботу і жила по совісті.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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У 2022-му Леся підійшла до питання російської аудиторії радикально. Адже такі підписники почали писати їй типові пропагандистські повідомлення – називали Нікітюк і її родичів бандерівцями, звинувачували у брехні.

У мене на початку повномасштабної війни було 14% підписників з росії. Я тоді написала: «Передайте всем остальным, что путин начал бомбить мою страну». І от після цього почалися неймовірні срачі. Мені писали, що ми самі себе бомбимо, що ми бандерівці і нас захопили нацисти. Я почала чистити Instagram від цієї орківщини, бо 14% з 4 мільйонів – це багато, всіх одразу не заблокуєш, – додала ведуча. – Четвертий місяць роблю в себе опитування, і хто натискає «ні», той автоматично бот або орк. Я заходжу на їхні сторінки й закриваюся від них. І так у мене стає дедалі менше й менше росіян у підписниках – зараз десь близько 3%.

Нагадаємо, 

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