Ірма Вітовська розповіла, чому нині не дивиться фільми та що робитиме після закінчення війни

20 июля 2022 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Ірма Вітовська розповіла, чому нині не дивиться фільми та що робитиме після закінчення війни
Акторка Ірма Вітовська
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Молода» (Новий канал) Ірма Вітовська розповіла про плани після перемоги.

Читайте такожРуслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!
Акторка Ірма Вітовська очікувала повномасштабного вторгнення росіян ще з 2014 року. Про це вона неодноразово говорила в інтерв’ю. І нині робить усе можливе, аби наблизити перемогу. 

Акторка займається волонтерством, підтримує бойових дух українців та бореться з російською пропагандою на інфофронті. Як і кожен українець, вона мріє про якнайшвидше закінчення війни та навіть знає, що буде робити після нього. 

Найперше – порадію їй, – зізналася вона. – А потім, думаю, ми всі будемо ридати. Вийде все накопичене. Як зараз відкривається інформація про окуповану Харківщину, так відкриються реалії про Херсонщину, Донбас, Запорізьку область, Луганщину, Крим. Ми дізнаємося про трагедії, драми, злочини. Усе це потрібно оплакати. Маємо дати слово не забути жодного, хто поклав життя за Україну. Це допоможе не зіпсуватися й не реанімувати стару систему. Не має навіть думки виникнути про повернення загального інформаційного поля з росією, продаж туди теле- та кінопродукції. Нехай ми почнемо спочатку, але будемо розвивати внутрішній ринок, нехай він буде не таким широким, і ми поступимось якимось інтересами. Але всі разом зможемо зробити хорошу історію тут. Головне – не боятися.

Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожСергій Притула розповів про зустріч з Лесею Нікітюк: «Чотири місяці я її не бачив»
Також Ірма зізналася, що під час війни навіть півдня не може прожити без повідомлень з передової. 

Нині я залежна від інформації, від новин. Не можу себе змусити дивитися інше – фільм чи щось розважальне. Мене ніщо не цікавить, тільки новини з фронту. Здається, таке не лише в мене, це тотальна історія, – підсумувала вона.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини війна особисте життя зірок Новий канал Ірма Вітовська

Матеріали на тему

Любов і Португалія: романтичне відео від рок-гурту E.K.A
Меломан

Любов і Португалія: романтичне відео від рок-гурту E.K.A
Аліна Кошарна розповіла, які настрої у жителів Мелітополя і чим вони живуть
Новини

Аліна Кошарна розповіла, які настрої у жителів Мелітополя і чим вони живуть
Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!
Новини

Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль в українському кіно: Не дозняли кілька сцен, але кіно буде!
Сергій Притула розповів про зустріч з Лесею Нікітюк: «Чотири місяці я її не бачив»
Новини

Сергій Притула розповів про зустріч з Лесею Нікітюк: «Чотири місяці я її не бачив»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Руслана Писанка померла на 57-му році життя

Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?

Як перетворити свій будинок на фортецю на випадок обстрілу?
Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

Українські зірки, які мали сьогодні виступати у Вінниці, повідомили про загиблого і поранених учасників команди

Популярне відео

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)

Як ти?: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.07.2022)
#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитися 11 серію онлайн
Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни

Співачка Катерина Малицька присвятила пісню жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK