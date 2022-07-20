Ірма Вітовська розповіла, чому нині не дивиться фільми та що робитиме після закінчення війни

Акторка серіалу «Молода» (Новий канал) Ірма Вітовська розповіла про плани після перемоги.

Акторка Ірма Вітовська очікувала повномасштабного вторгнення росіян ще з 2014 року. Про це вона неодноразово говорила в інтерв’ю. І нині робить усе можливе, аби наблизити перемогу.

Акторка займається волонтерством, підтримує бойових дух українців та бореться з російською пропагандою на інфофронті. Як і кожен українець, вона мріє про якнайшвидше закінчення війни та навіть знає, що буде робити після нього.

Найперше – порадію їй, – зізналася вона. – А потім, думаю, ми всі будемо ридати. Вийде все накопичене. Як зараз відкривається інформація про окуповану Харківщину, так відкриються реалії про Херсонщину, Донбас, Запорізьку область, Луганщину, Крим. Ми дізнаємося про трагедії, драми, злочини. Усе це потрібно оплакати. Маємо дати слово не забути жодного, хто поклав життя за Україну. Це допоможе не зіпсуватися й не реанімувати стару систему. Не має навіть думки виникнути про повернення загального інформаційного поля з росією, продаж туди теле- та кінопродукції. Нехай ми почнемо спочатку, але будемо розвивати внутрішній ринок, нехай він буде не таким широким, і ми поступимось якимось інтересами. Але всі разом зможемо зробити хорошу історію тут. Головне – не боятися.

Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу

Також Ірма зізналася, що під час війни навіть півдня не може прожити без повідомлень з передової.

Нині я залежна від інформації, від новин. Не можу себе змусити дивитися інше – фільм чи щось розважальне. Мене ніщо не цікавить, тільки новини з фронту. Здається, таке не лише в мене, це тотальна історія, – підсумувала вона.

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