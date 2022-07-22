Олена-Крістіна Лебідь розповіла про допомогу вуличним собакам під час війни

Ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як возила на операцію дворового пса.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь обожнює собак – не може пройти повз бездомних чотирилапих, не погодувавши їх. Ба більше, деякими вона опікується настільки, що навіть возить на операції!

Так пощастило дворнязі, яка гуляє в районі, де мешкає ведуча «Аферистів в сітях».

Настав час стерилізувати двір-леді Ельзу, яка гуляє в нашому районі. Кілограм нервів пішов! Вирушити у клініку вона могла лише з тими, кого знає, інакше – стрес. Надягнути нашийник вдалося – Сара подарувала свій, Ельзі дуже сподобався. У машині їхала – кайфувала! – розповіла Олена-Крістіна. – У клініці їй зробили наркоз, і вона почала відключатися, звісивши язика. Бліда, я теж почала відключатися, звісивши язика (сміється). Постійно повторювала: «Ну вона ж нічого не відчує? Це не боляче?»

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Ельзі пощастило не лише з Лебідь, яка опікується нею, а й з лікарем, який робив операцію.

Олександр Назаришин такий шов на животі зробив, ну реально от-кутюр! Та ще й сережку (кліпсу) поставив – взагалі дівчинка «на стилі», – усміхається ведуча. – Дорогою назад Ельза тихо сопіла.

Французький бульдог Сара, яка живе з Оленою-Крістіною, до речі, дуже ревнива. Але робить винятки, коли розуміє, що її власниця чинить добрі справи.

Вона чітко розуміє, що коли я набираю корм для Ельзи – то це для Ельзи. І не претендує! Тобто згодна, що Ельзу теж повинна підтримувати, – додала Лебідь.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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