Олена-Крістіна Лебідь розповіла про допомогу вуличним собакам під час війни
Ведуча Нового каналу Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як возила на операцію дворового пса.
Так пощастило дворнязі, яка гуляє в районі, де мешкає ведуча «Аферистів в сітях».
Настав час стерилізувати двір-леді Ельзу, яка гуляє в нашому районі. Кілограм нервів пішов! Вирушити у клініку вона могла лише з тими, кого знає, інакше – стрес. Надягнути нашийник вдалося – Сара подарувала свій, Ельзі дуже сподобався. У машині їхала – кайфувала! – розповіла Олена-Крістіна. – У клініці їй зробили наркоз, і вона почала відключатися, звісивши язика. Бліда, я теж почала відключатися, звісивши язика (сміється). Постійно повторювала: «Ну вона ж нічого не відчує? Це не боляче?»
Ельзі пощастило не лише з Лебідь, яка опікується нею, а й з лікарем, який робив операцію.
Олександр Назаришин такий шов на животі зробив, ну реально от-кутюр! Та ще й сережку (кліпсу) поставив – взагалі дівчинка «на стилі», – усміхається ведуча. – Дорогою назад Ельза тихо сопіла.
Вона чітко розуміє, що коли я набираю корм для Ельзи – то це для Ельзи. І не претендує! Тобто згодна, що Ельзу теж повинна підтримувати, – додала Лебідь.
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