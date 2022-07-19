Олена-Крістіна Лебідь зізналася, яка порада психолога допомогла їй не занепасти духом в умовах війни

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як підтримує бойовий дух.

Звикнути до того, що в твоїй країні триває повномасштабна війна , неможливо, хоч би скільки часу минуло з її початку. Головне – не опускати руки, а робити все для того, аби наблизити Перемогу.

Підтримувати бойовий дух допоможе одна порада, якою свого часу скористалася ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Щодня я вперто вірила (й досі вірю), що ми непереможні! Що наші ЗСУ – надлюди та герої всі без винятку! І навіть прислухалася до однієї поради психолога, як треба перемкнути себе зі стану постійного стресу в стан «все буде добре» – спланувати для себе щось таке, чого дуже чекатимете. І знайти для цього якийсь символ чи предмет, який буде постійно нагадувати про це хороше, – зазначила Олена-Крістіна. – Я чекаю на день нашої перемоги. Купила для цього жовту вишиванку. Щоранку, коли відкриваю шафу, всміхаюся, побачивши її, бо знаю, що вдягну у найважливіший день! І він обов’язково скоро настане!

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Утім, такий бойовий настрій з’явився у Лебідь не одразу – перші дні повномасштабного наступу росії були надзвичайно важкими для неї.

Занепадала духом щоранку. Знаєте, є такий мем – «Я – щовечора: «Не сумуємо! Вище носа!» Я – вранці: «Це капець». Адже щоранку наче й раділа, що вночі не прибило ракетою, але…. Вмикаєш новини… І це капець, – додала ведуча. – Бо дізнаєшся, що хтось цього ранку вже не прокинувся. І серед них – діти. І це мирне населення. Так само, як і я, люди лягали спати в ліжко… Щоб уже ніколи не побачити нового дня. Жах! Нескінченний біль.

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