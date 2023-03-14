Зірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом

Відомий актор, телеведучий, а нині захисник України до повномасштабної війни Даніель Салем знявся в серіалі «Молода», де «закрутив» бурхливий роман.

Навесні 2022 року Новий канал мав показати легкий ситком про другу юність та кохання, якому всі віки підвладні. Однак розпочалося повномасштабне вторгнення росії, прем’єру перенесли. Частина акторів евакуювалася, хтось став волонтером, а Дмитро Архіпов та Даніель Салем пішли боронити Україну.

Журналісти розпитали партнерку по зйомках Даніеля Юлію Шугар, як вони «крутили» з ним роман на камеру.

Наша робота розпочалася з поцілунку, – згадує акторка. – Тому ми пережили стрес. У перший же знімальний день Даніель спізнився. Я бачила, що він дуже нервується. Хотілося якось загасити ту нервозність. Тож я схопила його за руку і сказала: «Нам зараз треба цілуватися. То я тебе трошки потримаю». Треба було зробити все, щоб глядач повірив у наші почуття. Тож ми налаштовувались і мали прискорено зближуватись, адже до серіалу ніколи не були знайомі. На правах реклами: він шикарно цілується. Коли хтось зустрінеться з Даніелем на знімальному майданчику, не зволікайте. Якщо ж серйозно, то він дуже хороша людина.

Юлія Шугар та Даніель Салем / Пресслужба Нового каналу

У «Молодій» Даніель грає гарячого грузинського письменника, який крутить роман із працівницею видавництва Настею. Акторка Юлія Шугар зізнається, що боялася працювати з Даніелем.

Тому що в нього телевізійний образ самовпевненого мачо. Але в житті він дуже душевний, – зізнається вона.

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