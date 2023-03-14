Зірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
Відомий актор, телеведучий, а нині захисник України до повномасштабної війни Даніель Салем знявся в серіалі «Молода», де «закрутив» бурхливий роман.
Журналісти розпитали партнерку по зйомках Даніеля Юлію Шугар, як вони «крутили» з ним роман на камеру.
Наша робота розпочалася з поцілунку, – згадує акторка. – Тому ми пережили стрес. У перший же знімальний день Даніель спізнився. Я бачила, що він дуже нервується. Хотілося якось загасити ту нервозність. Тож я схопила його за руку і сказала: «Нам зараз треба цілуватися. То я тебе трошки потримаю». Треба було зробити все, щоб глядач повірив у наші почуття. Тож ми налаштовувались і мали прискорено зближуватись, адже до серіалу ніколи не були знайомі. На правах реклами: він шикарно цілується. Коли хтось зустрінеться з Даніелем на знімальному майданчику, не зволікайте. Якщо ж серйозно, то він дуже хороша людина.
Тому що в нього телевізійний образ самовпевненого мачо. Але в житті він дуже душевний, – зізнається вона.
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