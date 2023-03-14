Зірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом

14 марта 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Зірка серіалу «Молода» Юлія Шугар розповіла про «бурхливий роман» з Даніелем Салемом
Акторка Юлія Шугар
Пресслужба Нового каналу

Відомий актор, телеведучий, а нині захисник України до повномасштабної війни Даніель Салем знявся в серіалі «Молода», де «закрутив» бурхливий роман.

Читайте такожТвої Вірші, Мої Ноти: відвертість української душі в новому альбомі Артема Пивоварова
Навесні 2022 року Новий канал мав показати легкий ситком про другу юність та кохання, якому всі віки підвладні. Однак розпочалося повномасштабне вторгнення росії, прем’єру перенесли. Частина акторів евакуювалася, хтось став волонтером, а Дмитро Архіпов та Даніель Салем пішли боронити Україну. 

Журналісти розпитали партнерку по зйомках Даніеля Юлію Шугар, як вони «крутили» з ним роман на камеру.  

Наша робота розпочалася з поцілунку, – згадує акторка. – Тому ми пережили стрес. У перший же знімальний день Даніель спізнився. Я бачила, що він дуже нервується. Хотілося якось загасити ту нервозність. Тож я схопила його за руку і сказала: «Нам зараз треба цілуватися. То я тебе трошки потримаю». Треба було зробити все, щоб глядач повірив у наші почуття. Тож ми налаштовувались і мали прискорено зближуватись, адже до серіалу ніколи не були знайомі. На правах реклами: він шикарно цілується. Коли хтось зустрінеться з Даніелем на знімальному майданчику, не зволікайте. Якщо ж серйозно, то він дуже хороша людина.

Юлія Шугар та Даніель Салем / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожКостянтин Войтенко розповів про свій перший досвід у ролі режисера
У «Молодій» Даніель грає гарячого грузинського письменника, який крутить роман із працівницею видавництва Настею. Акторка Юлія Шугар зізнається, що боялася працювати з Даніелем. 

Тому що в нього телевізійний образ самовпевненого мачо. Але в житті він дуже душевний, – зізнається вона.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Новини

Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
Майже одружені: дивитися 17 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
Серіали

Майже одружені: дивитися 17 серію онлайн (ефір від 10.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.03.2023)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.03.2023)
Телешоу

Побачення без фільтрів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.03.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)

Популярне відео

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 06.03.2023)
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.03.2023)

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 11.03.2023)
Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)

Говорить вся країна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 07.03.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK