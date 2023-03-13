Твої Вірші, Мої Ноти: відвертість української душі в новому альбомі Артема Пивоварова Туренко Андрій

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Співак Артем Пивоваров Пресслужба

Артем Пивоваров презентує альбом «Твої вірші, мої ноти» - зібрання пісень, створених у межах однойменного авторського проєкту, головною метою якого є популяризація української культури через призму музики.