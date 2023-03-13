Твої Вірші, Мої Ноти: відвертість української душі в новому альбомі Артема Пивоварова
Артем Пивоваров презентує альбом «Твої вірші, мої ноти» - зібрання пісень, створених у межах однойменного авторського проєкту, головною метою якого є популяризація української культури через призму музики.
До платівки увійшли треки, що вже полюбилися слухачам, а також 2 оновлені версії пісень та 3 прем’єри. У записі альбому взяли участь: NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лілу45, SHUMEI, Євген Хмара, Павло Шилько.
Коли я почав заглиблюватися у світ української поезії, зрозумів, що це стане частиною моєї творчості. У нас є багато яскравих постатей, які впливали на розвиток культури та сприяли формуванню важливих ментальних рис українців. Я хочу, щоб про цих митців та їхню творчість дізнавалося якомога більше людей. Це головна мета проєкту «Твої вірші, мої ноти» і моя важлива місія. Цей альбом є відображенням внутрішнього світу українців. Послухавши його, можна дізнатися більше про українську душу та долю нашого народу, - розповідає Артем Пивоваров.
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