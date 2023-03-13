Твої Вірші, Мої Ноти: відвертість української душі в новому альбомі Артема Пивоварова

13 марта 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Твої Вірші, Мої Ноти: відвертість української душі в новому альбомі Артема Пивоварова
Співак Артем Пивоваров
Пресслужба

Артем Пивоваров презентує альбом «Твої вірші, мої ноти» - зібрання пісень, створених у межах однойменного авторського проєкту, головною метою якого є популяризація української культури через призму музики.

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«Твої вірші, мої ноти» - це свіжий погляд на творчу спадщину українців. Альбом сповнений мудрості пращурів та відвертості української душі. Він про щирість, любов, переживання, сум та радість. Про все те, що відчував чи не кожен з нас і що так майстерно описали поети.

Співак Артем Пивоваров / Пресслужба

До платівки увійшли треки, що вже полюбилися слухачам, а також 2 оновлені версії пісень та 3 прем’єри. У записі альбому взяли участь: NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лілу45, SHUMEI, Євген Хмара, Павло Шилько. 

Коли я почав заглиблюватися у світ української поезії, зрозумів, що це стане частиною моєї творчості. У нас є багато яскравих постатей, які впливали на розвиток культури та сприяли формуванню важливих ментальних рис українців. Я хочу, щоб про цих митців та їхню творчість дізнавалося якомога більше людей. Це головна мета проєкту «Твої вірші, мої ноти» і моя важлива місія. Цей альбом є відображенням внутрішнього світу українців. Послухавши його, можна дізнатися більше про українську душу та долю нашого народу, - розповідає Артем Пивоваров.

Нагадаємо, 

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