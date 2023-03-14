Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом
14 марта 2023 11:45
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу
За лаштунками проєкту «єПитання» відома українська акторка Віталіна Біблів поділилася лайфхаками, які допомагають їй відволіктися від тривожних думок.
Зірка розповідає, що знаходилася на першій лінії фронту, тож було дуже важко і страшно. Завдяки такому досвіду Віталіна знайшла спосіб справлятись зі стресом і тривожністю.
Я дуже багато пережила на початку бойових дій. Тому навчилася максимально контролювати свої емоції. Зрозуміла, що вони накопичуються… Але мені в цьому сенсі дуже допомагає театр. Пропрацьовую там усі болі й страхи. Умовно кажучи, я плачу. Зі сльозами виходить негативна енергія, – ексклюзивно розповідає Біблів за лаштунками шоу «єПитання». – Якщо люди мають можливість, то вони можуть прийти в театр, подивитися виставу і теж поплакати. Чи ж, навпаки, посміятися, переключитися. Кожному допомагає різне. Хтось співає, хтось вишиває чи малює картини, хтось читає книжки. Або ж просто обіймає близьку людину. Знайдіть те, що справді відволікає.
Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу
Я – «м’ясна» людина, тому солодке мені, в принципі, не допомагає, – сміється акторка. – А от погризти снеки – клас. Дешево й сердито – це насіння. У громадських місцях ти його не полузаєш, але вдома чи в укритті – сів собі, «поплював» трішки, і нормально (усміхається).
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