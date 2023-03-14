Віталіна Біблів розповіла, що допомагає їй справлятися зі стресом

За лаштунками проєкту «єПитання» відома українська акторка Віталіна Біблів поділилася лайфхаками, які допомагають їй відволіктися від тривожних думок.

У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, Віталіна Біблів прийняла рішення нікуди не виїжджати, а залишитись вдома – у селі Чайки, що поблизу Києва.Зірка розповідає, що знаходилася на першій лінії фронту, тож було дуже важко і страшно. Завдяки такому досвіду Віталіна знайшла спосіб справлятись зі стресом і тривожністю.

Я дуже багато пережила на початку бойових дій. Тому навчилася максимально контролювати свої емоції. Зрозуміла, що вони накопичуються… Але мені в цьому сенсі дуже допомагає театр. Пропрацьовую там усі болі й страхи. Умовно кажучи, я плачу. Зі сльозами виходить негативна енергія, – ексклюзивно розповідає Біблів за лаштунками шоу «єПитання». – Якщо люди мають можливість, то вони можуть прийти в театр, подивитися виставу і теж поплакати. Чи ж, навпаки, посміятися, переключитися. Кожному допомагає різне. Хтось співає, хтось вишиває чи малює картини, хтось читає книжки. Або ж просто обіймає близьку людину. Знайдіть те, що справді відволікає.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Точно не працює для Віталіни Біблів спосіб «заїдання стресу смаколиками». Але й тут є виняток.

Я – «м’ясна» людина, тому солодке мені, в принципі, не допомагає, – сміється акторка. – А от погризти снеки – клас. Дешево й сердито – це насіння. У громадських місцях ти його не полузаєш, але вдома чи в укритті – сів собі, «поплював» трішки, і нормально (усміхається).

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