Богдан Шелудяк розповів про поїздку на Донеччину та допомогу ЗСУ Туренко Андрій

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Ведучий Богдан Шелудяк Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк разом із друзями побував на Донеччині та передав сім автівок для ЗСУ.