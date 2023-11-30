Богдан Шелудяк розповів про поїздку на Донеччину та допомогу ЗСУ

30 листопада 2023 13:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Богдан Шелудяк розповів про поїздку на Донеччину та допомогу ЗСУ
Ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк разом із друзями побував на Донеччині та передав сім автівок для ЗСУ.

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Війна в Україні триває. На жаль, ми звикли до повітряних тривог та невтішних новин. Але також, на щастя, ми звикли до благодійності. Кожен допомагає армії, інфраструктурі та постраждалим цивільним, як може. Хтось робить щоденні донати, хтось сам організовує збори, хтось їздить на передову піднімати дух військовим та передавати допомогу. 

Наприклад, на днях у Донецьку область разом із друзями-блогерами з’їздив ведучий шоу «Хто зверху?» на Новому каналі Богдан Шелудяк.

Ми віддали для ЗСУ сім автівок, – ексклюзивно розповідає Богдан. – Чотири машини везли з Києва та три – з Чернівців. Я вперше відвідав ту частину України. Зізнаюся чесно, було страшнувато їхати на таку близьку до фронту відстань. Побоювався, що може щось статися. На під’їзді до Донбасу ми бачили, що на дорогах стає менше цивільних і більше військових машин. Та й у цілому відчувалось, що знаходимося все ближче до передової.

Богдан Шелудяк розповів про поїздку на Донеччину / Пресслужба Нового каналу

Тривожився Богдан не дарма. Він наче щось відчував.

Наші побоювання були небезпідставними. Буквально за десять хвилин після того, як ми побачилися з захисниками, передали автівки та всі роз’їхалися, недалеко від місця нашої зустрічі був приліт, – каже ведучий.

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Після поїздки на схід у хлопця залишилися доволі змішані емоції.

З одного боку, це радість, бо ми зробили добру справу. А з іншого, це злість на русню. Коли бачиш наживо стелу «Донецька область», а поблизу багато військових чи заправки, вікна яких закидані мішками та забиті фанерою, це дуже зачіпає, – говорить Шелудяк. – В голові одразу з’являються асоціації з рідним містом, у якому я не був уже два роки (йдеться про місто Середина-Буда, що на Сумщині. – Прим. ред.) На днях його обстріляли мінами. Буквально за двісті метрів від мого дому загинули люди, і це в самому центрі міста. Розуміння, що зараз там все ось так, дуже гнітить. Та, підсумовуючи, скажу, що отримав максимально позитивні враження від спілкування з військовими. Від них відчувається такий заряд та мотивація! Усвідомлення, що ми зробили добру справу для них, перекриває всі негативні думки.

Богдан Шелудяк розповів про поїздку на Донеччину / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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Богдан Шелудяк новини війна Новий канал ЗСУ Хто зверху 12 сезон

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