Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха поділилась, як новини про війну в Україні вплинули на її здоров’я

28 листопада 2023 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха поділилась, як новини про війну в Україні вплинули на її здоров’я
Блогерка та модель Вікторія Маремуха
Пресслужба Нового каналу

Блогерка та модель Вікторія Маремуха відверто розповіла про критичний момент під час вагітності.

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Відома українська інфлюенсерка, фіналістка проєкту «Супер-модель по-українськи» та акторка серіаліті «Київ вдень та вночі», які показував Новий канал, Віка Маремуха відкрито демонструє у своєму Instagram-блозі побут, звички, чоловіка Луї та маленького сина Луку, друзів та кота Морті. Їхня сім’я завжди випромінює позитив і кохання навіть попри те, що вони практикують формат «вільних стосунків» і отримують про це різні відгуки від людей.

 І от нещодавно Віка Маре зізналася, що мала серйозний ризик під час вагітності.

Ми з чоловіком тоді були в Таїланді. Трішки відстрочили собі святкування Дня закоханих (14 лютого. – Прим. ред.) і, коли знайшли час, вирішили поїхати на кілька днів на острів, у дуже красивий готель. І це припало якраз на період початку повномасштабної війни. Тож ми просто просиділи в номері, в телефонах і в новинах, – пригадує Маремуха в інтерв’ю Маші Єфросиніній. – Я не могла нормально спати, дуже нервувала. І от, вибачте за деталі, в мене почалася кровотеча. Це дуже небезпечно. Я розбудила чоловіка, він теж перелякався, зателефонував та дізнався, куди нам їхати, і ми вирушили до лікарні. Лікарі почали оглядати й розпитувати, чи був у мене удар або падіння. Я сказала: «Я з України. У мене вдома війна». І розплакалася.

Вікторія Маремуха з чоловіком та сином / Пресслужба Нового каналу

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У лікарні Віку стабілізували, прокапали і сказали повністю виключити новини.

Мене вистачило на кілька днів, – зізнається Маре. – Бо я відчула, що знаходжусь у ще більшому стресі від того, що не знаю, що відбувається. Мене зачіпав момент, що я не вдома, не поряд з батьками чи друзями, не розділяю з українцями цей біль. Почувалася зрадницею (плаче). Хоча чоловік пояснював: «Ти що! Ти вагітна!». І Женя Таллер (найкращий друг Віки. – Прим. ред.) постійно писав: «Дякувати Богу, ти не тут». І я це розуміла. Та все одно з найпершого дня повномасштабної війни думала: «Хочу додому!» Чоловік постійно дивився аналітику. І коли Київ уже був не в зоні ризику захоплення, ми ще трішки зачекали й поїхали в Україну. Це було на початку травня 2022 року.

Вікторія Маремуха з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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