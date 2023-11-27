Віктор Андрієнко розповів про роль, яка так і не прикрасила його біографію

27 листопада 2023 15:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віктор Андрієнко розповів про роль, яка так і не прикрасила його біографію
Актор Віктор Андрієнко
Пресслужба Нового каналу

Актор «Звʼязку» Віктор Андрієнко розповів про кінопоразки.

Читайте такожКатерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка нацгвардійця
Шлях до зіркової карʼєри та популярності ніколи не пролягає ідеально. Заради успіху в будь-якій сфері кожен проходить через зневіру, невдачі, численні відмови. І акторська професія не виняток. Заслужений артист України, режисер, сценарист Віктор Андрієнко пригадав фільм, над яким йому так і не вдалося попрацювати. 

У зірки серіалу «Звʼязок» був період, коли він не працював на кіностудії імені Олександра Довженка через заборону.

Далекого 1982 року мені запропонували головну роль у фільмі, який згодом став культовим. Чому запропонували саме мені? Тому що акторів-каскадерів не так багато. Потрібно було стрибати з борта корабля, повзти під потягом, що рухався, – тобто багато ризикованих сцен. Молодим акторам такий шанс випадає нечасто, і я, звісно ж, погодився. З моїми колегами-каскадерами почали розробляти трюки, а з режисером обговорювати характер персонажа. Проте в цей час на прохання однієї «доброї» людини заступник директора кіностудії імені Довженка Борис Калашников заборонив режисерам зі мною працювати. Через це я не лише втратив головну роль у «Вантажі без маркування», а ще й отримав табу щодо фільмування на студії. Та без роботи не залишився, – розповідає Віктор Андрієнко Новому каналу. – До речі, цю роль отримав молодий і талановитий актор Олексій Горбунов. І я навіть радий, що так сталося. Адже з примхи моєї долі всі побачили шикарний талант Льоші: роль стала для нього першою великою і вплинула на подальшу кар’єру. Саме після цієї кінокартини він набув популярноcті. Тож, мабуть, так і треба було.

Актор Віктор Андрієнко / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожСергій Лиховида пригадав смішні ситуації з прихильниками
Однак на цьому історія не завершилася.

Чотири роки по тому режисер Давид Черкаський, з яким я вже встиг попрацювати в мультфільмі «Доктор Айболить», покликав мене в наступний свій проєкт «Острів скарбів». Там я «накричав» дві ролі: Біллі Бонса і капітана Смоллетта, а також разом з іншими акторами наспівав «купу малу» пісень. Коли озвучування завершили, я гадав, що зустрінуся із Давидом вже на прем’єрі, але він мені подзвонив: «Вітюшо, повертайся! Треба ще й позніматися у мультику!» І ось у перший знімальний день я зайшов у костюмерну, щоб перевтілитися в мультяшного пірата. Там спиною до мене сидів чоловік, і Давид сказав: «Це Боря, директор нашої картини! Боре, познайомся! Це найкращий і найулюбленіший мій актор Віктор Андрієнко». Чоловік озирнувся й витріщився на мене розгубленими очима, бо він виявився вже колишнім заступником директора кіностудії Довженка Борисом Калашниковим, – пригадує Віктор Миколайович. – Саме з цього дня ми й стали друзями. Пліч-о-пліч працювали в усіх проєктах Давида Черкаського. Боря постійно мене підтримував, і для мене він назавжди залишиться доброю та професійною людиною.

Актор Віктор Андрієнко і Давид Черкаський / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Звязок серіал Звязок Віктор Андрієнко

Матеріали на тему

Jerry Heil розповіла, яким чином обирає збори, на які відправляє кошти
Новини

Jerry Heil розповіла, яким чином обирає збори, на які відправляє кошти
Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка нацгвардійця
Новини

Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка нацгвардійця
Сергій Лиховида пригадав смішні ситуації з прихильниками
Новини

Сергій Лиховида пригадав смішні ситуації з прихильникамиЕксклюзив
Світ навиворіт. Україна: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 24.11.2023)
Телешоу

Світ навиворіт. Україна: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 24.11.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.10.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.10.2023)
Сергій Лиховида пригадав смішні ситуації з прихильниками

Сергій Лиховида пригадав смішні ситуації з прихильниками
На «Лізі Сміху. Волонтерський десант 2» влучно висміяли багатіїв з «батальйону Монако»

На «Лізі Сміху. Волонтерський десант 2» влучно висміяли багатіїв з «батальйону Монако»
«Аметистова сережка»: СТБ покаже, до чого може призвести подружня зрада

«Аметистова сережка»: СТБ покаже, до чого може призвести подружня зрада

Популярне відео

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.10.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 22.10.2023)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 24.11.2023)

Світ навиворіт. Україна: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 24.11.2023)
Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 17.11.2023

Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 17.11.2023
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK