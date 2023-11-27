Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка нацгвардійця

Акторка Катерина Варченко завітала до студії «Сніданок.Вихідний» на телеканалі «1+1 Україна», де поділилась подробицями про серіал «Коло омани» та вперше розповіла про особисте.

Вже сьогодні, 27 листопада, о 20:30 на телеканалі «1+1 Україна» відбудеться прем’єра детективної мелодрами «Коло омани». Головну роль у серіалі зіграла українська акторка Катерина Варченко . Нова стрічка розкаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку.

Детективна мелодрама стала однією з перших робіт акторки під час повномасштабного вторгнення. Катерина поділилась, як працювалось на знімальному майданчику після тривалої паузи.

Акторка Катерина Варченко у студії «Сніданок.Вихідний» / пресслужба каналу 1+1 Україна

Це історія про дівчину з нелегкими життєвими обставинами, яка потрапила у коло омани, вона багато чого пережила. Насправді я завжди хвилююся перед прем’єрою, а тут ще й пауза в роботі була. Зараз відчуваю, ніби робота і творчість змішуються, і зникає задоволення, тож все одно поки що залишається тривога всередині, – розповіла Катерина.

Також акторка вперше розповіла, що вона тепер мама двох дітей, про стосунки з чоловіком військовим та плани на майбутнє. Від березня 2022 року чоловік Катерини, український актор театру та кіно Анатоль Фон-Філандра, боронить Україну у лавах Національної гвардії.

Вагітна Катерина Варченко з чоловіком і сином / пресслужба каналу 1+1 Україна

Перший рік було дуже тривожно, молодшому сину було всього 3,5 місяці, він майже зовсім не бачив батька. Перше слово «тато» він сказав чоловікові по відеозв'язку, адже тільки так вони і бачились. Зараз вже легше, бо ми тепер частіше бачимося, вже стали ближче, – зізналась Катерина.

Старший син Катерини вже встиг успішно дебютувати в кіно, проте зараз акторка зізнається – він мріє стати космонавтом. Сама ж вона зазначає, що підтримає будь-який вибір сина.

Катерина Варченко з чоловіком і старшим сином / пресслужба каналу 1+1 Україна

Також вперше у студії «Сніданок.Вихідний» Катерина Варченко розповіла, як вони з чоловіком обирали незвичайні імена для обох дітей.

Ми домовилися з чоловіком, що якщо буде хлопчик, то називає він, а якщо дівчинка – називаю я. Я була впевнена, що першою в мене буде дівчинка. Але у нас народився хлопчик, тому ім'я обирав чоловік. В обох синочків подвійні імена, старший Крістіан-Доріан, а молодший Еміль-Доріан, – поділилась Катерина.