Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка нацгвардійця
Акторка Катерина Варченко завітала до студії «Сніданок.Вихідний» на телеканалі «1+1 Україна», де поділилась подробицями про серіал «Коло омани» та вперше розповіла про особисте.
Детективна мелодрама стала однією з перших робіт акторки під час повномасштабного вторгнення. Катерина поділилась, як працювалось на знімальному майданчику після тривалої паузи.
Це історія про дівчину з нелегкими життєвими обставинами, яка потрапила у коло омани, вона багато чого пережила. Насправді я завжди хвилююся перед прем’єрою, а тут ще й пауза в роботі була. Зараз відчуваю, ніби робота і творчість змішуються, і зникає задоволення, тож все одно поки що залишається тривога всередині, – розповіла Катерина.
Перший рік було дуже тривожно, молодшому сину було всього 3,5 місяці, він майже зовсім не бачив батька. Перше слово «тато» він сказав чоловікові по відеозв'язку, адже тільки так вони і бачились. Зараз вже легше, бо ми тепер частіше бачимося, вже стали ближче, – зізналась Катерина.
Старший син Катерини вже встиг успішно дебютувати в кіно, проте зараз акторка зізнається – він мріє стати космонавтом. Сама ж вона зазначає, що підтримає будь-який вибір сина.
Також вперше у студії «Сніданок.Вихідний» Катерина Варченко розповіла, як вони з чоловіком обирали незвичайні імена для обох дітей.
Ми домовилися з чоловіком, що якщо буде хлопчик, то називає він, а якщо дівчинка – називаю я. Я була впевнена, що першою в мене буде дівчинка. Але у нас народився хлопчик, тому ім'я обирав чоловік. В обох синочків подвійні імена, старший Крістіан-Доріан, а молодший Еміль-Доріан, – поділилась Катерина.