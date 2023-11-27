Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка нацгвардійця

27 листопада 2023 11:23 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка нацгвардійця
Акторка Катерина Варченко
пресслужба каналу 1+1 Україна

Акторка Катерина Варченко завітала до студії «Сніданок.Вихідний» на телеканалі «1+1 Україна», де поділилась подробицями про серіал «Коло омани» та вперше розповіла про особисте.

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Вже сьогодні, 27 листопада, о 20:30 на телеканалі «1+1 Україна» відбудеться прем’єра детективної мелодрами «Коло омани». Головну роль у серіалі зіграла українська акторка Катерина Варченко. Нова стрічка розкаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку.

Детективна мелодрама стала однією з перших робіт акторки під час повномасштабного вторгнення. Катерина поділилась, як працювалось на знімальному майданчику після тривалої паузи.

Акторка Катерина Варченко у студії «Сніданок.Вихідний» / пресслужба каналу 1+1 Україна

Це історія про дівчину з нелегкими життєвими обставинами, яка потрапила у коло омани, вона багато чого пережила. Насправді я завжди хвилююся перед прем’єрою, а тут ще й пауза в роботі була. Зараз відчуваю, ніби робота і творчість змішуються, і зникає задоволення, тож все одно поки що залишається тривога всередині, – розповіла Катерина.

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Також акторка вперше розповіла, що вона тепер мама двох дітей, про стосунки з чоловіком військовим та плани на майбутнє. Від березня 2022 року чоловік Катерини, український актор театру та кіно Анатоль Фон-Філандра, боронить Україну у лавах Національної гвардії.

Вагітна Катерина Варченко з чоловіком і сином / пресслужба каналу 1+1 Україна

Перший рік було дуже тривожно, молодшому сину було всього 3,5 місяці, він майже зовсім не бачив батька. Перше слово «тато» він сказав чоловікові по відеозв'язку, адже тільки так вони і бачились. Зараз вже легше, бо ми тепер частіше бачимося, вже стали ближче, – зізналась Катерина.

Старший син Катерини вже встиг успішно дебютувати в кіно, проте зараз акторка зізнається – він мріє стати космонавтом. Сама ж вона зазначає, що підтримає будь-який вибір сина.

Катерина Варченко з чоловіком і старшим сином / пресслужба каналу 1+1 Україна

Також вперше у студії «Сніданок.Вихідний» Катерина Варченко розповіла, як вони з чоловіком обирали незвичайні імена для обох дітей.

Ми домовилися з чоловіком, що якщо буде хлопчик, то називає він, а якщо дівчинка – називаю я. Я була впевнена, що першою в мене буде дівчинка. Але у нас народився хлопчик, тому ім'я обирав чоловік. В обох синочків подвійні імена, старший Крістіан-Доріан, а молодший Еміль-Доріан, – поділилась Катерина.

Акторка Катерина Варченко з синами / пресслужба каналу 1+1 Україна

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