Богдан Шелудяк розповів, з якими наслідками аутоімунного захворювання він бореться досі

22 листопада 2023 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Богдан Шелудяк розповів, з якими наслідками аутоімунного захворювання він бореться досі
Блогер Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий проекту «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про самопочуття після рідкісної хвороби.

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Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що ведучому улюбленого шоу мільйонів українців «Хто зверху?», яке виходить на Новому каналі, Богдану Шелудяку поставили рідкісний діагноз – синдром Гієна-Барре. 

Після двох тижнів активної боротьби з цим аутоімунним захворюванням у клініці та тижня реабілітації вдома Богдан розповів, як почувається зараз.

Мені значно краще! Можна сказати, що хворобу ми зупинили й вилікували, – каже телеведучий та інфлюенсер. – Зараз я борюся з наслідками. Але вони не критичні. Інколи людям після цього захворювання потрібно заново вчитися ходити. У мене, дякувати Богу, цього немає. Єдине, що залишилося, – це незначне оніміння кінцівок. Інколи стан такий, наче в тебе легке сп'яніння чи гіпервтома. Після тривалої активності трішки болить голова. Зір та мова відновилися вже майже на 100%. Зараз продовжую працювати та налагоджувати нейронні та нервові зв'язки, п’ю таблетки для цього. Я розумію, що певні нюанси можуть зберігатись доволі тривалий час. Але від мене то не залежить, тож просто даю організму відновитися. На щастя, специфічна реабілітація мені не потрібна. Бо ми вчасно та правильно почали лікування. Можна сказати, пощастило, що всі препарати були під рукою, і не треба було їх замовляти чи шукати й чекати. А ще пощастило з тим, що я потрапив до рук грамотних лікарів, які мали вже досвід роботи з цією хворобою.

Блогер Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

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Богдан продовжує активно вести свій блог в Instagram. Нещодавно показав теплі посиденьки з друзями та навіть світлини з невеличкої стріт-стайл-фотосесії.

Я повертаюся до нормального життя, але з урахуванням певних моментів. Головне, що мені зараз радять, – це не лежати на дивані, а ходити. Організм знову має до цього звикати. Але класно, що немає обмежень у харчуванні, – каже Шелудяк. – Наразі намагаюся уникати людних місць, оскільки знову гуляє Covid-19. Хоч вірус мутував і, кажуть, хвороба протікає легко. Та враховуючи, що в мене досі ослаблений імунітет, точно небажано захворіти.

Нагадаємо, 

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