Вікторія Маремуха розповіла, що з дитинства мріяла про роботу в кіно

Зірка проектів Нового каналу Вікторія Маремуха розповіла, що з дитинства мріяла про роботу в кіно.

Зараз усі знають Вікторію Маремуху як відому українську блогерку, півфіналістку реаліті «Супермодель по-українськи» та героїню «Київ вдень та вночі» (Новий канал). За життям зірки стежать понад 550 тисяч підписників в Instagram, а ще її постійно кличуть на фотосесії, інтервʼю та різноманітні шоу. Однак заради успіху їй довелося пройти крізь вогонь, воду і випробування в модельному реаліті!

Саме близький друг Віки розгледів у ній харизму й мотивував взяти участь у «Супермоделі по-українськи».

Женя Таллер – це моя хрещена фея, як у казці. Він підштовхнув мене до участі в модельному проекті. І саме від нього я отримала чарівний пендель (усміхається). Протягом життя Женя був і залишається моєю опорою та підтримкою, – розповідає Віка Маремуха. – Але далі досягала успіху сама. Якби я нічого не робила, то нічого й не було б. На кастингу «Супермоделі по-українськи», куди й привів Женя, мене помітили не через нього, а через мою харизму. І глядачі полюбили мене за те, яка є. Адже я була справжньою в реаліті. Прикидатися кимось три місяці просто неможливо.

Українська блогерка Вікторія Маремуха / Пресслужба Нового каналу

Після участі в проекті Нового каналу Віка пробувала себе і в іншому: проходила кастинг на ведучу ранкового шоу, вела свій YouTube і думала стати інтервʼюєркою.

Та згодом зрозуміла, що єдине, від чого я кайфую, готова працювати 24 на 7 і навіть за три копійки – це акторство. В дитинстві постійно грала у виставах, перевдягалася вдома, придумувала собі якісь образи. І хоч не мала акторської освіти, життя постійно підкидало мені зйомки в серіалах, фільмах. Ось навесні на Новому каналі вийде українське кіно «Смак свободи», в якому я зіграла. Актори з досвідом казали, що я просто вау! Багато хто пропонував розвиватися далі, – пригадує блогерка. – Мені завжди здавалося, що я погано граю чи взагалі не вмію, що мені не вистачає техніки. Тож психанула й вступила до української кіношколи. Нещодавно склала вступні іспити і в 35 років стала студенткою (усміхається).

Українська блогерка Вікторія Маремуха / Пресслужба Нового каналу

Зірка розповіла, що дуже довго відмовляла себе від ідеї отримати акторську освіту.

Бо була впевнена, що вже стара для навчання. Думала, що акторів потрібно ліпити з юного віку, бо так легше їх «ламати». Однак після початку великої війни усвідомила, що нічого не пізно, – ділиться Віка. – А ще зрозуміла, що мій приклад може стати мотивацією для багатьох. Моя подруга Даша Майстренко, з якою ми дружимо з третього сезону «Супермоделі по-українськи», була приємно вражена. Коли повідомила їй, що вступила на акторський курс, вона відповіла: «Знаєш, я так хотіла вчитись на акторку. І думала, що вже пізно починати. А зараз дивлюся на твій приклад і питаю себе: «Що мені заважає вступити?» Пообіцяла, що як повернеться додому після модельного контракту, теж піде на акторське (усміхається).

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