Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, як чоловік реагує на її флірт з іншими хлопцями

10 жовтня 2023 12:57 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, як чоловік реагує на її флірт з іншими хлопцями
Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха
Пресслужба Нового каналу

Учасниця проєктів Нового каналу «Супермодель по-українськи» та «Київ вдень та вночі» Вікторія Маремуха розповіла про вільні стосунки.

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Блогерка, модель та учасниця улюблених проєктів Нового каналу «Київ вдень та вночі» та «Супермодель по-українськи» Вікторія Маремуха перебуває в шлюбі з французьким бізнесменом Луї. 

Більше року тому в подружжя народився син Люк, якого вони пестливо називають Лукуся. Пара практикує формат вільних стосунків і не приховує цього. Більше того, Віка відкрито і в деталях про це розповідає.

Прийняти такий вид стосунків – складне рішення, – каже Віка в інтерв’ю Маші Єфросиніній. – Потрібно справді довіряти людині й любити її. Скільки себе знаю, я не уявляла стосунків з одним чоловіком. У мене дуже багато любові всередині. Зараз найбільша любов – це мій син, потім – мій чоловік. Але я можу любити й інших. Я влюблива! (усміхається). У нас із чоловіком класний секс. Але мені подобається стан, коли тільки починаєш зустрічатися з кимось, і є ця пристрасть, адреналін.

Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха з чоловіком та сином / Пресслужба Нового каналу

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Маремуха відверто розповіла також про перший досвід стосунків «на стороні» вже під час шлюбу. 

Ми з Луї були на святкуванні дня народження друга. Його прийшов привітати ще один друг. Такий красивий, високий. Я одразу: «Ммм, цікавий який». Луї це бачив і усміхався. Він ревнивий, але в нього дуже низький рівень ревнощів, – каже Вікторія. – Пам’ятаю, я не надто сильно фліртувала. Ми з тим хлопцем перекинулися жартами, посміялися. Потім з Луї приїхали додому, і він з усмішкою сказав: «Я так зрозумів, що він тобі сподобався». Згодом цей хлопець написав мені в Instagram, і ми почали переписуватись, а потім і «перекидатися» «кружечками».

Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Дівчина розповідає, що вона завжди запитує, з ким спілкується Луї.

Я жінка, мені це цікаво! Завжди кажу: «Покажи фотку», – говорить Віка Маремуха. – Зрозуміла, що людина – не моя річ. Навіть якщо це чоловік. Каблучка не означає, що він має сидіти біля мене, як і я біля нього, няньчитися й не радіти цьому життю так, як хочеться.

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Віка Маремуха Супермодель по-українськи

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