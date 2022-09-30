Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, що саме робив її чоловік, аби нашкодити русні

Чоловік-француз Віки Маремухи допомагає руху Anonymous.

Останній тиждень увага користувачів соцмереж прикута до учасниці проєкту Нового каналу «Супермодель по-українськи» та блогерки Вікторії Маремухи (після одруження Беле. – Прим. ред.), яка вперше стала мамою. 7 вересня вона народила сина, якого вони з чоловіком, французьким бізнесменом Луї, назвали Люком.

Вікторія Маремуха з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Народжувала Маре в Києві, Луї був поряд із нею. Виявляється, що француз не гаяв час з початку повномасштабної війни, а брав участь у русі Anonymous (угрупування активістів та хактивістів, які здійснили низку масштабних мережевих атак. – Прим. ред.).

Усі, хто займається фішингом (вид хакерства, що має на меті отримання доступу до конфіденційних даних користувачів. – Прим.ред.), щоб нашкодити русні, так чи інакше входять в Anonymous. Хоча, звісно, є конкретний осередок угруповання, – розповіла Маре про чоловіка-айтішника в YouTube-проєкті «Слава +». – Більшість українських працівників Луї за кілька днів до повномасштабного наступу приїхали в Таїланд. Не через те, що ми знали, що буде війна, просто країна зняла частину ковідних обмежень, і всі планово зібралися в офісі у Таїланді. Ми були в депресії і хотіли щось робити. Команда Луї також допомагала: зламувала пошти та бази, робила розсилки і спами. Більше того, чоловік досі цим займається разом із нашими спеціалістами. Але подробиць розповісти не можу – це секретна інформація.

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