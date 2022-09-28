ТОП-3 новинки і дата прем'єри Improv Live Show 3 сезон

Новий сезон гумористичного проєкту «Improv Live Show», знятого до початку повномасштабної війни, дивіться з 2 жовтня на Новому каналі.

Людей на сцені менше – якість незмінна

Наприкінці 2021 року студія «Квартал 95» зняла третій сезон проєкту «Improv Live Show». Новий канал покаже шоу вже незабаром – 2 жовтня о 23:30. Напередодні прем’єри ми вирішили трохи відхилити завісу та розповісти про головні новинки сезону.

Цьогоріч змінилася кількість учасників кожного випуску. Замість чотирьох імпровізаторів ми побачимо трьох – Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумка. Серед запрошених зіркових гостей теж перетасовки. Тепер це пара учасників, яких щось об’єднує – спільна професійна діяльність, дружні зв’язки тощо. Незмінним залишився ведучий – Олександр Педан.

Очікувати нового від імпровізації потрібно завжди! Особливо від наших хлопців, які вийшли на новий рівень, – зізнається Педан. – Вони багато тренувались і відточували свої навички. Цей сезон точно відрізняється від попереднього. Він інший. Кращий!

Improv Live Show 3 сезон / Пресслужба Нового каналу

Реквізит у студію!

Одна з головних фішок сезону – реквізит. Тепер продавчиня Вова Шумко в імпровізації «Повернення товару» має справжню касу з терміналом та шоколадними батончиками. На «Швидких побаченнях» пара буде сидіти не просто на стільчиках, а за столиком із шампанським.

Оновилася усім знайома імпровізація «Ток-шоу», – каже Рома Міщеряков. – Раніше на диванах біля мене сиділи одразу дві зірки. У цьому сезоні ми ускладнили завдання одному з гостей. Він буде заходити до студії у процесі імпровізації та муситиме підлаштуватися під тему розмови. Це нелегко, але зіркам вдавалося суперово впоратися!

Improv Live Show 3 сезон / Пресслужба Нового каналу

Нові імпровізації – нові емоції

У шоу з’явилися й абсолютно нові формати! Наприклад, «Більше-менше», де на імпровізаторів одягнуть електрошокери. Нова родзинка сезону, під час якої глядачі в залі плакали зі сміху, – «Щире каяття». Ця імпровізація перенесе у справжній відділок поліції. Там зірки поділились особистими історіями, за які їм соромно.

Суть імпровізації у тому, що ми з хлопцями – в навушниках, нічого не чуємо й намагаємось одне одного зрозуміти. Формат трохи схожий на дитячу гру «Зіпсований телефон»: Вова слухав зірку, потім одягав навушники і переповідав історію мені, а я – Валіку, – пояснює Рома Міщеряков. – За годину до першої зйомки зрозуміли, що навушники погані, і все чутно. А якщо зробити надто гучно, то вухам ставало боляче, незалежно від виконавця треку. В таких умовах ми записали три випуски. Боролися з децибелами. Наступного дня навушники замінили, і я думав, що все тепер добре. Та тоді ще не знав, що кожну зйомку по колу гратиме один трек. (Сміється.)

Improv Live Show 3 сезон / Пресслужба Нового каналу

Дивіться проєкт «Improv Live Show» щонеділі о 23:30 на Новому каналі!