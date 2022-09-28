Акторка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна розповіла, як допомогла ЗСУ завдяки танцям на пілоні
Анна Сагайдачна поділилася подробицями життя після 24 лютого у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником.
Я б ніколи не могла подумати, що моє невинне заняття танцями викличе набагато більше інтересу до моєї особистості, ніж мої акторські роботи! Танцями на підборах (exotic pole dance) я почала займатися ось зараз, коли повернулася в Київ. Близько трьох місяців. Це моя психологічна підтримка. Спорт – моя необхідність. Я і верхи їздила, і скалолазанням займалась, – розповідає Анна.
Чоловік акторки повністю підтримує її захоплення:
Він бачить, що я зайнята, що я танцюю, мені це подобається, я себе добре почуваю, в хорошій спортивній формі – і йому цього достатньо.
Але знаходяться й ті, хто хейтять хобі Анни. Інколи дівчина отримує в соцмережах коментарі, що такі танці – це занадто.
Пишуть: «Це не ваше», «Ви така собі балерина», «Ви така ніжна, зніміть ті кабли», «Що це за проститутка?», «Чому ви розсовуєте ноги?». Говорять, що це якась вульгарщина і так далі. Хвиля хейту була, коли я зробила допис в Інстаграмі, що завдяки танцям на пілоні ми зібрали певну суму грошей і відправили в фонд, – розповіла Сагайдачна. – Моя викладачка організувала благодійний день у студії. Одне заняття коштувало 250 гривень. Зібрали суму близько 6 тисяч гривень, які були перераховані в благодійний фонд. Під постом отримала дивний коментар, що такий збір коштів недостойний. Я вибачаюсь, але чи є різниця, як ти заробив гроші, коли віддаєш їх на потреби військових?
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