Акторка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна розповіла, як допомогла ЗСУ завдяки танцям на пілоні Юлія Туренко

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Акторка Анна Сагайдачна instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна поділилася подробицями життя після 24 лютого у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником.