Мой секрет: Анна Сагайдачная призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством

Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная рассказала, что в какой-то момент думала о самоубийстве. Что произошло в жизни актрисы?

Впервые в разговоре с Машей Ефросининой хрупкая Анна Сагайдачная расскажет о своей первой любви и самых сложных отношениях, длившихся три года. Из-за какого поступка любимого актриса хотела покончить жизнь самоубийством?

Я розуміла, що цим стосункам настане кінець, але я його відтягувала. Тоді був період безвиході. Ти думаєш лише про те, де шукати вихід. І от, ти стоїш на мосту і думаєш про самогубство…

Маша Ефросинина и Анна Сагайдачная / пресс-служба канала СТБ

Второй выпуск программы будет сборным: гостями Маши станут 6 звезд, актеры известной костюмированной драмы «Крепостная» на СТБ. Анна Сагайдачная, Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Виктор Жданов, Слава Красовская и Алексей Яровенко – главные актеры сериала будут раскрывать свои тайны в студии «Мой секрет».

Узнайте больше о реальной жизни своих любимых персонажей сериала – смотрите двойной выпуск «Мой секрет» с Машей Ефросининой в эту пятницу в 19:45 на СТБ!

Напомним,