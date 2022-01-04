Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная рассказала о занятиях танцами на пилоне

Анна Сагайдачная рассказала о своем хобби, которым увлекается уже более 8 лет.

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная может похвастаться шикарным подтянутым телом. Лишних килограммов у актрисы нет, однако чтобы выглядеть сексуально, она работает над своим телом.

Актриса Анна Сагайдачная в купальнике / instagram.com/annasagaidachnaya

Из видов спорта Анна выбрала pole dance. Первой учительницей танцев на пилоне у Сагайдачной была жена танцора Жени Кота Наталья Татаринцева, которая является 7-ми кратной чемпионкой Украины по художественной гимнастике, 4-eх кратной чемпионкой мира по танцам на пилоне.

В интервью программе "Светская жизнь" Анна Сагайдачная призналась, в какой момент и почему решила заняться танцами на пилоне.

В какой-то момент, где-то лет в 24, я поняла, что я – дерево, что я дубовая, что у меня вообще нет растяжки. Я пошла заниматься в танцевальную студию и мне очень понравилось. Это так женственно, так классно, рекомендую.

Актриса Анна Сагайдачная занимается танцами на пилоне / instagram.com/annasagaidachnaya

Подруга Анны – актриса Наталка Денисенко – также занимается pole dance. Сагайдачная отметила, что надеется, что именно она стала для Наталки вдохновителем.

Напомним,