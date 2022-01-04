Холли Берри сделала новое заявление о своем замужестве

Актриса Холли Берри озадачила своих поклонников.

В первые дни Нового года в блоге Холли Берри появилась фотография, на которой актриса вместе со своим бойфрендом Ваном Хантом позирует в храме на Бали.

Подобный кадр и подпись к нему натолкнули фолловеров звезды фильмов «Женщина-кошка» и «Люди Икс» на мысль, что пара наконец-то связала себя узами брака. Они тут же начали поздравлять их в комментариях.

Холли Берри с бойфрендом / instagram.com/halleberry

Но поклонников Холли ждала неприятность. 55-летня актриса заявила, что она не выходила замуж за Вана. На новогодние праздники пара просто весело проводила время на Бали.

Мы просто повеселились под Новый год! Люди явно не свайпают так часто, как мы думали. Спасибо за добрые пожелания, хотя они действительно тронули наши сердца! Теперь это официально, Интернет уже не победить, - написала Берри в Инстаграм.

До начала отношений с Ваном актриса была трижды замужем. Среди ее супругов оказались спортсмен Дэвид Джастис, музыкант Эрик Бене и актер Оливье Мартинес.

Напомним,