Дима Коляденко рассказал, почему не боится набрать лишние килограммы

30 декабря 2021 10:51 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дима Коляденко рассказал, почему не боится набрать лишние килограммы
Популярный шоумен Дима Коляденко
пресс-служба канала Украина

Популярный шоумен Дима Коляденко рассказал, без чего не представляет свой новогодний стол.

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Шоумен Дима Коляденко появится в шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна», чтобы вместе со зрителями попытаться разгадать, кто спрятался под новыми зимними образами. 

На съемочной площадке артист признался – очень любит Новый год, в том числе и из-за праздничного ужина. А вот, что должно быть на столе.

Я люблю то, что было у мамы и у бабушки! Я не могу без традиционных Оливье, селедки под шубой, холодца, колбаски, сырочка, мандаринок и шампанского, – поделился Дима.

Популярный шоумен Дима Коляденко / instagram.com/kolyadenkodima_official
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По словам артиста, в этот вечер он любит полакомиться традиционными блюдами и ничуть не переживает о фигуре.

Ничего страшного, можно кушать и кушать, хоть 10 дней кушайте! Главное, чтобы вы люди были хорошие! Ведь хорошего человека чем больше, тем лучше! Поэтому никто не сидите на диетах, а все кушайте от души – наедайтесь на целый год! Ведь зима – собирайте витамины! – рассказал шоумен.

Напомним, 

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