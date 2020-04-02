Супер Дима: Коляденко выпустил новый хит

Яркий и эпатажный Дима Коляденко порадовал поклонников новой песней, которая имеет шансы стать суперхитом - «СУПЕР ДІМА»!

Артист записал песню сразу в двух вариантах. Автор и композитор трека - Алексей Малахов. Песня была записана на киевской студии «Iksiy Music» под чутким руководством Андрея Игнатченко. «Супер Діма» - яркая, драйвовая, танцевальная и модная песня. В ней очень много позитива и праздника, которого сейчас так не хватает людям! Трек «Супер Дима» - самая надежная защита для иммунитета и хорошего настроения, для карантина во время короновируса! Музыка - это сильный стимулятор правильного мышления!

«Песня «Супер Дима» была написана Алексеем Малаховым специально для меня! У меня в репертуаре уже есть его песни, но «Супер Діма» - настоящий хит от маэстро! Примадонна Ирина Билык, услышав эту песню, сказала: «Это он специально для тебя написал? Ты опять будешь петь про себя? Вау! Это твоя песня на 1000000!» На что я ответил «Да!» - поделился Дима Коляденко.

Слушать Дима Коляденко «Супер Діма» (украинская версия) онлайн.

«Мне кажется, что новый сингл «Супер Діма» - это хит «Дима Коляденко» номер 2! Ведь хит «Дима Коляденко» знают все! Я на своих концертах пою его по несколько раз за вечер, так эта песня нравится публике! Надеюсь, что песню «Супер Дима» зрители тоже полюбят и с удовольствием будут слушать и подпевать! Хочу чтобы ее пели в караоке, дома, для настроения. Каждый может напевать свое имя в песне!» - дополнил Коляденко.

Сингл «Супер Дима» уже доступен в двух версиях для прослушивания и скачивания на всех музыкальных платформах.

Слушать Дима Коляденко «Супер Діма» (русская версия) онлайн.