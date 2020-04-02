Олеся Жураковская – о буллинге в школе: «Постоянно говорили, что толстая»

2 апреля 2020 09:46 Александр Кива
Олеся Жураковская – о буллинге в школе: «Постоянно говорили, что толстая»
Актриса Олеся Жураковская

Известная украинская актриса, сыгравшая в сериале Нового канала «Первые ласточки», не только рассказала о том, как ее обижали в школе, но и поделилась советом, как пережить буллинг

Читайте такжеПервые ласточки: стали известны интригующие детали второго сезона сериала
Олеся Жураковская сыграла в сериале мать Полины, которая, по сюжету, покончила с собой. Актриса рассказала о том, как в школе над ней издевались одноклассники, и как она справлялась с этими проблемами.

– Подавляющее большинство людей сталкивается с насилием, – говорит Жураковская. – Период взросления, особенно в таком, к сожалению, незрелом обществе, невозможен без подобных испытаний. Если ты яркая личность, если у тебя свой взгляд на жизнь, ты отличаешься от общей массы, тебе не прожить жизнь, не сталкиваясь с постоянным желанием окружающих тебя поломать, покрасить в усредненный серый цвет.

У многих в жизни есть такие истории, и Жураковская – не исключение.

– В четвертом классе я занималась танцами, и была высокого роста, крупнее остальных одногодок, – вспоминает Олеся. – Я прекрасно двигалась, танцевала, была солисткой. Но постоянно слышала: «Ты толстая, ты дылда». Очень страдала тогда, но, тем не менее, не останавливалась. И такого было очень много, связанного с внешностью или тем, что я училась на «отлично». В школе подобная дисциплинированность вызывала у моих ровесников раздражение.

Читайте такжеАлександр Педан о розыгрышах: Ощутил на себе, как это
В похожих случаях актриса советует всем идти своим путем и не обманывать самого себя.

– Нужно пребывать в гармонии с собой, – говорит Жураковская. – Культивировать в себе уверенность в том, что это твой путь, и только ты можешь его пройти. Ничего не бойтесь, идите вперед, ведь если таких уверенных в себе людей не будет, то мир превратится в желеобразную, мерзкую, серую пакость. Не бояться, жить, оставаться таким, какой ты есть. Ведь смысл жизни – быть счастливым, а это возможно, если ты следуешь своей мечте, желаниям, взглядам на жизнь.

Облако тегов

Новый Канал Олеся Жураковская Первые ласточки буллинг звезды в школе

Материалы по теме

Александр Педан о розыгрышах: Ощутил на себе, как это
Новости

Александр Педан о розыгрышах: Ощутил на себе, как этоЭксклюзив
Від пацанки до панянки-4: за одну ночь спасли 50 детей от суицидов
Новости

Від пацанки до панянки-4: за одну ночь спасли 50 детей от суицидов
СуперИнтуиция-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2020)
Телешоу

СуперИнтуиция-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2020)
ТОП-5 ошибок в домашнем педикюре: вы тоже это делаете
Lifestyle

ТОП-5 ошибок в домашнем педикюре: вы тоже это делаете

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK