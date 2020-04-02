Олеся Жураковская – о буллинге в школе: «Постоянно говорили, что толстая»

Известная украинская актриса, сыгравшая в сериале Нового канала «Первые ласточки», не только рассказала о том, как ее обижали в школе, но и поделилась советом, как пережить буллинг

Олеся Жураковская сыграла в сериале мать Полины, которая, по сюжету, покончила с собой. Актриса рассказала о том, как в школе над ней издевались одноклассники, и как она справлялась с этими проблемами.

– Подавляющее большинство людей сталкивается с насилием, – говорит Жураковская. – Период взросления, особенно в таком, к сожалению, незрелом обществе, невозможен без подобных испытаний. Если ты яркая личность, если у тебя свой взгляд на жизнь, ты отличаешься от общей массы, тебе не прожить жизнь, не сталкиваясь с постоянным желанием окружающих тебя поломать, покрасить в усредненный серый цвет.

У многих в жизни есть такие истории, и Жураковская – не исключение.

– В четвертом классе я занималась танцами, и была высокого роста, крупнее остальных одногодок, – вспоминает Олеся. – Я прекрасно двигалась, танцевала, была солисткой. Но постоянно слышала: «Ты толстая, ты дылда». Очень страдала тогда, но, тем не менее, не останавливалась. И такого было очень много, связанного с внешностью или тем, что я училась на «отлично». В школе подобная дисциплинированность вызывала у моих ровесников раздражение.

В похожих случаях актриса советует всем идти своим путем и не обманывать самого себя.

– Нужно пребывать в гармонии с собой, – говорит Жураковская. – Культивировать в себе уверенность в том, что это твой путь, и только ты можешь его пройти. Ничего не бойтесь, идите вперед, ведь если таких уверенных в себе людей не будет, то мир превратится в желеобразную, мерзкую, серую пакость. Не бояться, жить, оставаться таким, какой ты есть. Ведь смысл жизни – быть счастливым, а это возможно, если ты следуешь своей мечте, желаниям, взглядам на жизнь.