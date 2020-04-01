Александр Педан о розыгрышах: Ощутил на себе, как это

Ведущий реалити «Эксы» на Новом канале и сейчас занимается розыгрышами. Никто и не сомневался, что в детстве он заставлял понервничать учителей и одноклассников

К 1-му апреля Александр эксклюзивно рассказал о том, кто чаще всего становился «жертвой» его подколов.

– У меня два брата старше на четыре и восемь лет, – говорит ведущий. – Как считаете, кто кого чаще разыгрывал? Даже если бы я очень хотел над ними пошутить, это могло закончиться фатально (смеется). Поэтому чаще всего я разыгрывал своих одноклассников вроде «у тебя вся спина белая». Или мы вместе с другими ребятами подкладывали учительнице кнопки. Это были такие типичные детские глупости.

Эту традицию Педан решил перенести и во взрослую жизнь. Казалось, что разыгрывать людей ведущий будет, пока не надоест! Но, похоже, что в будущем он откажется от этой идеи.

– «Оторвался» я уже на своем YouTube-канале, когда разыгрывал Лесю Никитюк и других блогеров, – вспоминает Александр. – Но после того, как моя команда разыграла меня же, решил с этим «завязать» (смеется). Ощутил на себе, как это.

Напомним,