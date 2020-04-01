В эфире Сніданку з 1+1 каждое утро будут аплодировать медикам, которые борются с коронавирусом
В прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» украинские звезды присоединились к мировому флешмобу в поддержку медиков
Сегодня впервые к поддержке флешмоба присоединились звездные гости утренней студии - известный украинский шоумен и продюсер, тренер юбилейного сезона «Голос країни-10» ПТП, знакомый всем, как Потап, а также певец Позитив. В прямом эфире звезды вместе с ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир, а также всей съемочной командой «Сніданку з 1+1» начали аплодировать.
«Поблагодарим медиков за труд, профессионализм и то, что они ежедневно готовы спасать каждого из нас. Эти смелые люди являются гарантами того, что у нас все будет хорошо, и мы преодолеем коронавирус», - сказала Людмила Барбир и призвала всех зрителей присоединиться аплодисментами к флешмобу.
Отметим, флешмоб #ClapForOurCares, что можно перевести как «аплодисменты для тех, кто о нас заботится», сегодня активно распространяется всем миром. Люди из разных стран активно хлопают в ладоши тем, кто помогает пациентам, пострадавшим от коронавируса.