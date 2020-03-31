Голос країни-10 изменил жизнь звезды сериала Папик
29 марта на шоу «Голос країни» за участие в прямых эфирах во время «нокаутов» соревновались подопечные из команды Дана Балана, среди которых звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая.
В воскресенье, 29 марта, на главной вокальной сцене страны Дарья исполнила колыбельную «Ой, ходить сон» - Квітки Цісик и по результатам выступления прошла в прямые эфиры вокального шоу. В прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1 + 1» она рассказала об участии в проекте и о том, как «Голос країни» изменил ее жизнь. Также актриса прокомментировала свое вчерашнее выступление в «нокаутах»: «Я не совсем довольна собой. Я вчера смотрела выступление и поняла: атмосферу мне удалось передать, но можно было сделать и лучше», - говорит Дарья.
Дарье на проекте удалось поработать с двумя тренерами, поэтому на вопрос ведущих о том, как проходят репетиции в командах, ответила: «Это два разных подхода: мужской и женский. Дан немножко лаконичный, он скажет что-то один раз - и ты понял, Тина же отдается полностью», - рассказала участница.
Также Дарья призналась, «Голос країни» открыл ее как личность: «После сериала у меня была безумная поддержка и популярность, мне часто писали сообщения и обращались ко мне «Лиза». Сейчас ко мне обращаются по имени - это круто, теперь меня видят как человека, как актрису, а не как персонажа».
Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1" и на нашем сайте tv.ua.