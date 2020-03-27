Голос країни-10: Тина Кароль свела с ума итальянского тенора

27 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Голос країни-10: Тина Кароль свела с ума итальянского тенора
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

В прошлое воскресенье на «Голосі країни-10», который выходит на телеканале «1+1», состоялся первый из четырех эфиров «нокаутов» юбилейного сезона вокального проекта.

Читайте такжеВ семье Софии Ротару случилось горе
Открыл 10 выпуск проекта «Голос країни-10» звездный гость, известный итальянский тенор главных театров мира, Номинант Грэмми – Витторио Григоло.

Спеть с ним на одной сцене – честь для всех мировых звезд. Bruce Spreengsteen, Sting, Brian May считают Витторио первым рок-тенором. Он исполнил на главной вокальной сцене страны бессмертный хит «The Show Must Go On».

Это мой первый визит в Украину, и у меня прекрасные впечатления. Для меня было приятным сюрпризом услышать у молодых вокалистов свежие и сильные голоса, и я заметил их огромное желание работать и петь действительно хорошо. Ведь пение – это не только голос. Это еще трудолюбие, интеллект и артистизм. В Украине ощущается хорошая школа, – прокомментировал Витторио Григоло. – Выступление на «Голосі країни» в качестве приглашенного гостя напомнило мне, как я в прошлом году был членом жюри «AMICI», подобного шоу в Италии. Мне было интересно посмотреть и сравнить уровни. Я приятно удивлен участниками проекта с потрясающими вокальными данными. Шоу выглядит модно, проект имеет успех и узнаваемость. Я желаю участникам идти к своей цели и стать востребованными артистами и профессионалами.

Певец Витторио Григоло / пресс-служба канала 1+1
Читайте такжеГлавный герой шоу Холостяк заразился коронавирусом
Певец признался, что особенно поразила его тренер шоу Тина Кароль.

Я был приятно удивлен потрясающим голосом Тины Кароль. Надеюсь, у нас получится сделать совместно красивую песню, сплетенную из итальянской школы звука и украинской способности достучаться до сердца каждого,
– говорит Витторио.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Тина Кароль социальные сети новости Голос країни-10

Материалы по теме

Антон Савлепов висел вниз головой, а блондинка уселась сверху на его ягодицы: Было странное ощущение
Новости

Антон Савлепов висел вниз головой, а блондинка уселась сверху на его ягодицы: Было странное ощущениеЭксклюзив
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити учили Виталия Козловского шить трусы
Новости

Від пацанки до панянки-4: участницы реалити учили Виталия Козловского шить трусы
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Телешоу

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн от 27.03.2020
Телешоу

СуперЖінка 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн от 27.03.2020

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK