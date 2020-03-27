Голос країни-10: Тина Кароль свела с ума итальянского тенора
В прошлое воскресенье на «Голосі країни-10», который выходит на телеканале «1+1», состоялся первый из четырех эфиров «нокаутов» юбилейного сезона вокального проекта.
Спеть с ним на одной сцене – честь для всех мировых звезд. Bruce Spreengsteen, Sting, Brian May считают Витторио первым рок-тенором. Он исполнил на главной вокальной сцене страны бессмертный хит «The Show Must Go On».
Это мой первый визит в Украину, и у меня прекрасные впечатления. Для меня было приятным сюрпризом услышать у молодых вокалистов свежие и сильные голоса, и я заметил их огромное желание работать и петь действительно хорошо. Ведь пение – это не только голос. Это еще трудолюбие, интеллект и артистизм. В Украине ощущается хорошая школа, – прокомментировал Витторио Григоло. – Выступление на «Голосі країни» в качестве приглашенного гостя напомнило мне, как я в прошлом году был членом жюри «AMICI», подобного шоу в Италии. Мне было интересно посмотреть и сравнить уровни. Я приятно удивлен участниками проекта с потрясающими вокальными данными. Шоу выглядит модно, проект имеет успех и узнаваемость. Я желаю участникам идти к своей цели и стать востребованными артистами и профессионалами.
Я был приятно удивлен потрясающим голосом Тины Кароль. Надеюсь, у нас получится сделать совместно красивую песню, сплетенную из итальянской школы звука и украинской способности достучаться до сердца каждого,– говорит Витторио.
Напомним,