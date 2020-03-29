Голос країни-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)

В воскресенье, 29 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

Сегодня зрителей ждут грандиозные нокауты юбилейного сезона. Во втором эпизоде нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды Дана Балана. На сцене вокального шоу «Голос країни» они будут поражать зрителей украинскими песнями в новом звучании, а еще попытаются перепеть известные мировые хиты.

В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских).

Одиннадцатый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.