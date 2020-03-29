Голос країни-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)
В воскресенье, 29 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 11 выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».
В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских).
Одиннадцатый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.