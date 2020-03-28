Рассмеши комика: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

28 марта 2020 18:30 Юлия Крутиева
Рассмеши комика: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Рассмеши комика: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
пресс-служба

28 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск нового сезона юмористического проекта «Рассмеши комика».

Читайте такжеЛига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Участником нового выпуска станет украинский шоумен, певец и тренер нового сезона «Лиги смеха» Владимир Дантес. Вместе с другими юмористами он будет представлять город Харьков и с помощью шуток попытается заработать деньги на помощь Всеукраинскому союзу парамедиков в реализации программы «Я могу спасти жизнь».

Отметим, в этом сезоне кресло судьи рядом с Евгением Кошевым заняла эпатажная украинская артистка Оля Полякова. А новым ведущим шоу «Рассмеши комика» вместо Игоря Ласточкина стал Юрий Ткач, который до этого уже побывал в роли судьи этого проекта.

Читайте такжеМир наизнанку-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2020)
Новый сезон шоу «Рассмеши комика» будет выходить не просто в развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединяются в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей они будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, выложив деньги из собственных карманов.

Новый выпуск проекта «Рассмеши комика» смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Евгений Кошевой Оля Полякова Рассмеши комика Юрий Ткач телешоу юмор

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: потусторонняя сила забирает на тот свет жителей киевского полуострова
Анонсы на ТВ

Следствие ведут экстрасенсы: потусторонняя сила забирает на тот свет жителей киевского полуострова
Холостяк-10: подробности 4 выпуска – страстное свидание, особенный сюрприз от Макса и тайские обряды
Новости

Холостяк-10: подробности 4 выпуска – страстное свидание, особенный сюрприз от Макса и тайские обряды
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 28.03.2020
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 28.03.2020

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 4 выпуске от 21.03.2020

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK