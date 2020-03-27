Владимир Дантес шокировал признанием о Наде Дорофееввой: Должна знать баба свое место на кухне
27 марта 2020 14:00
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
instagram.com/vladimirdantes
Звездные пары не всегда идеальны.
Владимир Дантес возмущается, почему Надя Дорофеева не готовит для него завтрак. О недостатках любимых знаменитости рассказали в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Владимир Дантес обычно готовит завтрак себе и супруге, певице Надежде Дорофеевой. Его заставляет нервничать то, что любимая почти никогда не съедает свою порцию полностью.
Иногда бывает, что начинаю ворчать: «Могла бы чего приготовить». Я хочу завтрак, вот, например, у ребят, им готовит Маша, ты мне не готовишь. Что это такое? Должна знать баба свое место на кухне. И сам иду, спускаюсь на кухню, спокойно готовлю себе и ей поесть, – говорит Дантес и добавляет, что несмотря ни на что, он очень любит свою супругу, – у нас настолько сильные чувства, что никто не будет терять этого.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева / instagram.com/vladimirdantes
Например, не нравится – когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы,– делится Потап.
Например,