Владимир Дантес шокировал признанием о Наде Дорофееввой: Должна знать баба свое место на кухне

27 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Владимир Дантес шокировал признанием о Наде Дорофееввой: Должна знать баба свое место на кухне
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
instagram.com/vladimirdantes

Звездные пары не всегда идеальны.

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Например, Владимир Дантес возмущается, почему Надя Дорофеева не готовит для него завтрак. О недостатках любимых знаменитости рассказали в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Владимир Дантес обычно готовит завтрак себе и супруге, певице Надежде Дорофеевой. Его заставляет нервничать то, что любимая почти никогда не съедает свою порцию полностью.

Иногда бывает, что начинаю ворчать: «Могла бы чего приготовить». Я хочу завтрак, вот, например, у ребят, им готовит Маша, ты мне не готовишь. Что это такое? Должна знать баба свое место на кухне. И сам иду, спускаюсь на кухню, спокойно готовлю себе и ей поесть, – говорит Дантес и добавляет, что несмотря ни на что, он очень любит свою супругу, – у нас настолько сильные чувства, что никто не будет терять этого.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / instagram.com/vladimirdantes
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Хотя вот супруга продюсера Нади Дорофеевой Потапа, Настя Каменских, по словам певца, идеальная хозяйка, но и она порой заставляет его нервничать.

Например, не нравится – когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы,
 – делится Потап.

Например, 

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