Экс-жена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала об обязательных ритуалах на ночь
26 марта 2020 20:00
Экс-жена Владимира Остапчука Елена Войченко с детьми
instagram.com/olenavoychenko/
Экс-супруга ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко воспитывает двух детей и посвящает им все свое свободное время.
Елена Войченко уделяет много внимания общению со своими детьми.
Конечно, есть ритуалы на ночь с дочкой, – сказала Елена. – Это чтение книги, молитва. И у нас есть определенные слова, которые мы говорим друг другу каждый вечер: «спокойной ночи», как любим друг друга. А с младшим все гораздо проще. У нас водные процедуры, потом короткий стишок. Обязательно надо проехаться на автомобиле по постели, по перилам и по кроватке. А после - надо взять и поносить его на руках.
Елена Войченко с дочкой / instagram.com/olenavoychenko/
Я очень люблю маски, – призналась Елена. – У меня есть несколько ночных масок. И я часто позволяю себе спать, нанося их, а потом просыпаться, забыв снять.
Напомним,