Экс-жена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала об обязательных ритуалах на ночь

26 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Экс-жена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала об обязательных ритуалах на ночь
Экс-жена Владимира Остапчука Елена Войченко с детьми
instagram.com/olenavoychenko/

Экс-супруга ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко воспитывает двух детей и посвящает им все свое свободное время.

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О том, как проводит вечера на карантине, она рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Елена Войченко уделяет много внимания общению со своими детьми.

Конечно, есть ритуалы на ночь с дочкой, – сказала Елена. – Это чтение книги, молитва. И у нас есть определенные слова, которые мы говорим друг другу каждый вечер: «спокойной ночи», как любим друг друга. А с младшим все гораздо проще. У нас водные процедуры, потом короткий стишок. Обязательно надо проехаться на автомобиле по постели, по перилам и по кроватке. А после - надо взять и поносить его на руках.

Елена Войченко с дочкой / instagram.com/olenavoychenko/
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Несмотря на постоянные хлопоты, Елена не забывает о себе. Экс-супруга известного телеведущего постоянно ухаживает за собой и знает, что нужно ее коже.

Я очень люблю маски, – призналась Елена. – У меня есть несколько ночных масок. И я часто позволяю себе спать, нанося их, а потом просыпаться, забыв снять.

Напомним,

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