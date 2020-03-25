Холостяк-10: откровения участниц и знакомство с другом Макса

25 марта 2020 21:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: откровения участниц и знакомство с другом Макса
Участницы «Холостяка-10»
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 27 марта, в 19:00 на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

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Чувства и эмоции между участницами и главным героем накалятся еще больше в жарком Таиланде! Главный герой проекта «Холостяк-10» Макс пригласит на групповое свидание трех абсолютно разных по характеру и темпераменту девушек. 

Повод для встречи особенный – день рождения друга Холостяка. Тремя счастливицами, которые разделят праздник, станут: Алина, Оля и Юля. 

Мой друг – коренной таец,
– все, что сообщит девушкам Макс по дороге к имениннику. 

Участницы «Холостяка-10» / пресс-служба канала СТБ
Участницы почувствуют огромную ответственность, ведь помимо того, что им нужно будет подобрать подарок для виновника торжества, так еще и произвести на него хорошее впечатление. Что же сделают девушки: подготовят общий сюрприз или поздравят друга Макса по отдельности? Какой участнице удастся запомниться имениннику? И получит ли кто-то из них розу до Церемонии?  

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Кроме того, Макс предложит всем участницам на вилле совершить один из традиционных тайских обрядов – обретение свободы. Чтобы освободиться, тайцы сжигают вещи, которые ассоциируется у них с негативными мыслями и воспоминаниями, и таким образом обретают легкость. 

Идея ритуала – избавление от негативных эмоций, связанных с нашим прошлым, – объяснит Макс. – Я считаю, что человек должен быть свободным в своих поступках и желаниях. Его прошлое не должно ограничивать эту свободу и как-то им управлять.

Участницы «Холостяка-10» / пресс-служба канала СТБ
Истории некоторых девушек поразят Холостяка до глубины души. Участницы откроются перед ним с совершенно другой стороны. 

Есть одна история, которую я никому не рассказывала. Я бы искренне хотела с этим попрощаться, но мне очень сложно принять это решение,
– скажет Кристина. 

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Какими откровениями поделятся участницы? Какая девушка будет самой искренней? Почему обряд закончится для многих слезами? Смотрите четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк-10» уже в эту пятницу, 27 марта в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA! 

Напомним, 

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