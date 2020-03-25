Солист 30 seconds to Mars Джаред Лето довел Лесю Никитюк до слез

Вечер вторника преподнес некоторым украинским звездам неожиданный сюрприз.

Знаменитый певец Джаред Лето решил позвонить украинским артистам и психологам в Инстаграм. Этими счастливчиками оказались Андрей Бедняков, Наталия Холоденко и Леся Никитюк

Самой эмоциональной собеседницей Джареда оказалась Никитюк. Она не могла поверить своим глазам. Звезда в шутку даже назвала певца «дурачком» и расплакалась.

Леся Никитюк и Джаред Лето / instagram.com/lesia_nikituk

Леся рассказала солистку группы «30 seconds to Mars», что она из Украины, а Джаред, в свою очередь, поинтересовался у телеведущей, остается ли она дома.

Передай всем, что мы их любим и знаем Украину. Оставайтесь в безопасности, защищайте людей, которых любите, оставайтесь дома,

– сказала Лето.

Напомним,