Солист 30 seconds to Mars Джаред Лето довел Лесю Никитюк до слез
25 марта 2020 14:10
Юлия Крутиева
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Вечер вторника преподнес некоторым украинским звездам неожиданный сюрприз.
Знаменитый певец Джаред Лето решил позвонить украинским артистам и психологам в Инстаграм. Этими счастливчиками оказались Андрей Бедняков, Наталия Холоденко и Леся Никитюк
.
Самой эмоциональной собеседницей Джареда оказалась Никитюк. Она не могла поверить своим глазам. Звезда в шутку даже назвала певца «дурачком» и расплакалась.
Леся Никитюк и Джаред Лето / instagram.com/lesia_nikituk
Леся рассказала солистку группы «30 seconds to Mars», что она из Украины, а Джаред, в свою очередь, поинтересовался у телеведущей, остается ли она дома.
Передай всем, что мы их любим и знаем Украину. Оставайтесь в безопасности, защищайте людей, которых любите, оставайтесь дома,
– сказала Лето.
Напомним,