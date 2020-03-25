Оля Цибульская рассказала, как до сих пор не убила своего любимого

25 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Оля Цибульская рассказала, как до сих пор не убила своего любимого
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Певица призналась, как уберечь «перчинку» в паре, когда вы застряли дома и не успеваете соскучиться друг по другу.

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Несмотря на догадки поклонников, Оля Цибульская до сих пор не сделала никаких публичных заявлений об имени своего избранника. Вместо этого, звезда с удовольствием делится личными секретами страсти в отношениях с подписчиками в Инстаграм.

Цибульская убеждает – как и каждой украинке, ей сейчас тоже хочется убить своего мужа. Но есть лайфхаки, которые превращают постоянное нахождение под одной крышей в сплошное удовольствие. 

Певица Оля Цибульская / пресс-служба
Час-два в день не цепляться к человеку и дать ему посидеть в своих делах, документах, мыслях, книге или просто так. У мужчины должно быть время для своих стратегий и планов. Иначе они же тебя и раздавят.

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Готовьте по очереди завтраки. Это отвлекает от новостей. Плюс домашняя еда и секс – синонимы.

Вкрутите лампочку. В доме точно есть мужские дела, на которые не хватало времени и физической силы. Поэтому сейчас можешь воспользоваться под хаштегом #карантин. Ну а потом, когда все домашние уснут, можно отблагодарить любимого как в лучших фильмах про электрика и беспомощную домохозяйку (смеется)

Певица Оля Цибульская / пресс-служба
Купите LEGO онлайн! Мой сын с мужем «залипают» на часа три точно. И обоим очень интересно. Отец проводит время с сыном, а у тебя три законные часа на маски, инста и песню Цибульской про Prosecco. 

Не убивай мужа. Он тебе еще понадобится. Мне кажется, парням сейчас особенно сложно, потому что от них социум ждет «принеси добычу», а добыча под вирусом. Поэтому не сверлите дыру в голове человека, с которым создали семью. Попробуйте заменить истерику на вдохновение. Карантин закончится, а любовь должна жить вечно.

Напомним, 

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