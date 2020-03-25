Оля Цибульская рассказала, как до сих пор не убила своего любимого
Певица призналась, как уберечь «перчинку» в паре, когда вы застряли дома и не успеваете соскучиться друг по другу.
Цибульская убеждает – как и каждой украинке, ей сейчас тоже хочется убить своего мужа. Но есть лайфхаки, которые превращают постоянное нахождение под одной крышей в сплошное удовольствие.
Вкрутите лампочку. В доме точно есть мужские дела, на которые не хватало времени и физической силы. Поэтому сейчас можешь воспользоваться под хаштегом #карантин. Ну а потом, когда все домашние уснут, можно отблагодарить любимого как в лучших фильмах про электрика и беспомощную домохозяйку (смеется)
Не убивай мужа. Он тебе еще понадобится. Мне кажется, парням сейчас особенно сложно, потому что от них социум ждет «принеси добычу», а добыча под вирусом. Поэтому не сверлите дыру в голове человека, с которым создали семью. Попробуйте заменить истерику на вдохновение. Карантин закончится, а любовь должна жить вечно.
Напомним,