Оля Цибульская на 8 марта порадовала мужа эротичными фото: «Ночью буду дома»

8 марта 2020 17:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская на 8 марта порадовала мужа эротичными фото: «Ночью буду дома»
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

Знаменитость знает, как добавить огня в отношения.

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Певица Оля Цибульская хоть и не показывает общественности своего мужа, но подробностями личной жизни с удовольствием делится в своем Instagram. Девушка философствует об отношениях, страсти, рассказывает о первом сексуальном опыте и многом другом.

Оля Цибульская с мужем / социальная сеть Instagram

Так, на 8 марта Оля решила поблагодарить мужа за любовь, которую она ежедневно чувствует, порадовав его своими сексуальными фото. В микроблоге исполнительница оставила несколько кадров провокационного характера и написала, что продолжение ждет его в телефоне.

Котик, дякую, що з тобою можу відчути себе справжньою жінкою щодня! Я на гастролі, вночі буду вдома. Решта фоток в твоєму телефоні, нікому не показуй. Це подарунок. Пиши, я чекаю, цьом,
‒ подписала фото артистка.

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Поклонники в восторге от идеи кумира, в комментариях они отметили ее изобретательность и восхитились горячими кадрами: «Невероятная и восхитительная», «Праздник женский, а подарок мужу. Это очень мило», «Многие сейчас захотели взломать телефон вашего мужа», «Бомба замедленного действия».

Напомним,

Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram

Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram
 

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