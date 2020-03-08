Оля Цибульская на 8 марта порадовала мужа эротичными фото: «Ночью буду дома»
Знаменитость знает, как добавить огня в отношения.
Так, на 8 марта Оля решила поблагодарить мужа за любовь, которую она ежедневно чувствует, порадовав его своими сексуальными фото. В микроблоге исполнительница оставила несколько кадров провокационного характера и написала, что продолжение ждет его в телефоне.
Котик, дякую, що з тобою можу відчути себе справжньою жінкою щодня! Я на гастролі, вночі буду вдома. Решта фоток в твоєму телефоні, нікому не показуй. Це подарунок. Пиши, я чекаю, цьом,‒ подписала фото артистка.
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