Бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения

10 марта 2020 22:00 Юлия Крутиева
Бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения
Владимир Остапчук и Елена Войченко
instagram.com/olenavoychenko/

Месяц назад журналисты программы «Зірковий шлях» рассекретили новую пассию шоумена.

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Вероятно, это 33-летняя нотариус Кристина, с которой Владимир Остапчук постоянно выкладывает одинаковые сториз в Инстаграм. Но странно, что он до сих пор не представил возлюбленную официально. 

Эксклюзивно в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», бывшая жена Остапчука Елена Войченко прокомментировала его новую девушку и поделилась подробностями бракоразводного процесса.

Со стороны девушки мне все понятно – она в отношениях, она влюблена, здесь все ясно, – заявила Елена. – Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему.
 

Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko/
Также Елена призналась, как относится к недавнему скандалу, связанному с ее бывшим. На днях на концерте группы «KAZKA» Остапчук позволил себе со сцены посоветовать нынешним представителям Украины на Евровидении группы «Go_A» не ехать на конкурс, ведь уже понятно, что победит представитель России – известная группа «Little Big». 

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Вспомнил ведущий и певца MELOVIN, который в 2018-м выступал на Евровидении, назвав звезду «терминатором с жидким глазом». Также в своем «шутливом» стенд-апе Владимир пошутил и о собственном разводе, благодаря которому у него прибавилось подписчиков в соцсетях.

Для меня странно, что человек пиарится на этом или что-то делает. Но опять же это не мой выбор. Человек хочет так, поэтому пусть делает, как хочет,
– говорит женщина. 

Ведущий Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Впоследствии сам Остапчук признал, что повел себя не очень корректно, и извинился перед возмущенными людьми на своей странице в соцсети.

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Сейчас у Владимира Остапчука и Елены Войченко продолжается бракоразводный процесс. У пары двое несовершеннолетних детей, и именно это замедляет развод.

Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто будет финансово каким образом их поддерживать, – рассказала Войченко. – К сожалению, Владимир тут не хочет никакую официальную ответственность брать на себя в никаком плане. Поэтому, наверное, или это решит суд, или дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения.

Елена Войченко с детьми / instagram.com/olenavoychenko/
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Сейчас, по словам женщины, у ее бывшего нет времени на детей. Последний раз они виделись полторы недели назад.

Он присылает сообщения, иногда звонит. Преимущественно для того, чтобы сказать, что он занят. И вот так. Ну, человек работает,
– прокомментировала экс-супруга Остапчука.

Напомним, 

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