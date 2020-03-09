Від пацанки до панянки-4: как девочка-отличница превратилась в самую боевую участницу проекта
Эксклюзив 9 марта 2020 12:00
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала
Самая боевая участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» вспомнила, как из милой девочки-отличницы превратилась в #Бандитку.
«Від пацанки до панянки», чтобы побороть свою агрессию и научиться общаться с людьми не только на языке силы. Но пока ей это не удается… Так, на прошлой неделе #Бандитка вместе с Викой Алехиной и Женей Мазур заставили Владу Роговенко покинуть проект. А позже она едва не довела Сабину Шейко до истерики, выпытывая, какие секреты о прошлом девушка скрывает от команды «Від пацанки до панянки».Однако Юля Чигринец не всегда была боевой и агрессивной. Стать такой ее заставили непонимание и жестокость семьи. О том, как из милой девчушки она превращалась в #Бандитку, Юля рассказала на личной странице в Instagram. Свой пост «пацанка» дополнила архивными детскими фото, на них ей всего 9 лет.Напомним, новый выпуск «Від пацанки до панянки-4» уже сегодня, 9 марта, в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Участница Від пацанки до панянки-4 Юлия Чигринец / instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2
Участница Від пацанки до панянки-4 Юлия Чигринец / instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2
Пришла пора показать вам детские архивы, – написала участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки». – Фоток у меня немного, но все они гениальны. Тут мне 9 лет. И из милого ребёнка и отличницы я превратилась в Бандитку. Гуляла со своей «пацанской» бандой, закидывала старшеклассников яблоками, угрожала учителям и уже тогда придумывала шуточки. А ещё я обожала примерять головные уборы, даже если это была обычная тыква. Стиль – мое второе имя. В общем, желание почудить у меня в крови.
Участница Від пацанки до панянки-4 Юлия Чигринец / instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2
Напомним,